Com autoridade, Sport bate o Botafogo-PB e avança à final da Copa Maria Bonita

Equipe do Sport durante disputa da Copa Maria Bonita (Sandy James/Sport)

Abrindo as semifinais da Copa Maria Bonita, o Sport goleou o Botafogo-PB por 4 a 0, nesta quinta-feira (9), na Arena de Pernambuco, e garantiu vaga na final da competição, marcada para o sábado (11), às 16h30, no mesmo estádio. O adversário das Leoas será o vencedor do confronto entre Bahia e Fortaleza, que acontece ainda nesta quinta, também em São Lourenço da Mata.

Kaline (duas vezes), Layza e Letícia marcaram os gols rubro-negros. Dominante desde o início, o Sport tomou a iniciativa da partida e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, as Leoas ampliaram a vantagem. Na etapa final, o time pernambucano marcou o terceiro gol logo aos seis minutos e fechou a conta aos 29, selando a classificação.

Dono da melhor campanha da Copa Maria Bonita até o momento, o Sport já havia enfrentado o Botafogo-PB na estreia da competição, vencendo por 2 a 0. Na primeira fase, a equipe rubro-negra também aplicou uma enorme goleada por 14 a 0 sobre o ABC, consolidando o favoritismo no torneio.