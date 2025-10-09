CBF define data de Sport x Flamengo pelo Brasileirão; confira

Jogo atrasado da 12ª rodada será disputado no dia 13 de novembro, às 20h30

Matheusinho, meia-atacante do Sport e Saúl, meio-campista do Flamengo (Paulo Paiva/Sport Recife e Gilvan de Souza/Flamengo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta quinta-feira (9), a nova data da partida atrasada entre Sport e Flamengo, válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no dia 13 de novembro (quinta-feira), durante a Data Fifa, às 20h30, na Arena de Pernambuco.

O embate entre rubro-negros não ocorreu na data original por conta da participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, em junho.

Vivendo realidades opostas na tabela, as equipes estão em situações completamente diferentes. O Flamengo ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 55 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, líder da competição, mas em desvantagem no número de vitórias. São 17 dos alviverdes contra 16 do time carioca.

Do outro lado, o Sport segue na lanterna, com 16 pontos, e precisará de uma reta final histórica para escapar do rebaixamento. Restam 12 partidas para o término da Série A, e o Leão está a 12 pontos de distância do primeiro time fora do Z-4.