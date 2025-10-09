Após derrota para o Galo, Sport beira 99% de chances de rebaixamento no Brasileirão

Restam apenas 12 partidas para o término da Série A de 2025, o Sport segue na lanterna do campeonato com 16 pontos somados, a uma distância de 12 pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento

Recife, PE, 01/10/2025 - SPORT X FLUMINENSE - Na noite desta quarta-feira(01), a equipe do Sport recebeu a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estadio da Ilha do Retiro. (Rafael Vieira)

A situação do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro se agravou ainda mais. Após a derrota por 3 a 1 contra o Atlético-MG, na última quarta-feira (08), na Arena MRV, em jogo atrasado da 13ª rodada, o Leão da Ilha chega a 98,7% de chances de rebaixamento para a Série B, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

A derrota contra o Galo aumentou a aflição do torcedor rubro-negro, que segue esperançoso em, ao menos, sair da lanterna do campeonato Brasileiro, onde permanece com 16 pontos. A diferença de pontos entre o Sport e o primeiro time fora do Z-4, o Santos, é de 12 pontos.

Para tentar permanecer na primeira divisão, o time rubro-negro necessita vencer entre nove e dez partidas, nas 12 rodadas restantes.

Com 26 partidas disputadas, a campanha do Leão da Ilha até o momento é de: duas vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Com 12 rodadas restantes, o Sport segue a sete pontos de distância do penúltimo colocado, o Fortaleza, deixando ainda mais complicada a saída da lanterna do campeonato.

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (15), onde enfrenta o Ceará pela 28ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida acontece às 20h, na Ilha do Retiro. No primeiro turno, o confronto enfrente Leão da Ilha e Vozão terminou em 2 a 0 para o time cearense.



