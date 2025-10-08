Sport é derrotado pelo Atlético-MG em Belo Horizonte em jogo atrasado do Brasileirão
Com o revés para o Galo, o Leão retorna de dois jogos na capital mineira com um ponto somado diante do Cruzeiro
Publicado: 08/10/2025 às 21:20
Atlético MG x Sport, partida realizada pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte (Paulo Paiva/Sport Recife)
O Sport encerrou a sequência de duas partidas em Minas Gerais nesta quarta-feira (8). O Leão foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1, em jogo disputado na Arena MRV, válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, confronto atrasado.
Depois do empate diante do Cruzeiro na partida passada, no Mineirão, a expectativa rubro-negra de repetir uma boa atuação foi frustrada ainda na primeira etapa, quando sofreu dois gols do Galo, marcados por Vitor Hugo e Guilherme Arana. No segundo tempo, Rony ampliou para os donos da casa, enquanto Derik Lacerda descontou de pênalti para o Sport.
O Leão segue com 16 pontos e ainda afundado na lanterna do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe comandada por Daniel Paulista será diante do Ceará, na quarta-feira (15), às 20h, na Ilha do Retiro. Na mesma data, o Atlético-MG faz clássico contra o Cruzeiro, também na Arena MRV.
O JOGO
O Atlético começou melhor na partida e fez da bola parada a sua principal arma. A equipe mineira foi efetiva e aproveitou bem as melhores oportunidades, mostrando mais incisividade no ataque.
Logo aos oito minutos, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Vitor Hugo, que abriu o placar para os donos da casa ao finalizar na pequena área e balançar as redes.
Aos 12, Rafael Thyere quase empatou de cabeça, em lance que passou muito perto do gol. O goleiro Gabriel precisou trabalhar para evitar que o Galo ampliasse o marcador.
O Sport não se acomodou e tentava responder com passes longos, mas sentia o peso técnico diante do adversário. Diferente do Atlético, que aos 37 minutos aproveitou mais uma oportunidade e chegou ao segundo gol.
Após bate-rebate na área, o lateral-esquerdo Guilherme Arana ficou com a bola e mandou para o fundo das redes. Aos 45, o terceiro gol quase saiu com Gustavo Scarpa. Dudu cruzou na área, o meia finalizou de primeira e a bola passou muito perto do gol.
SEGUNDO TEMPO
Com as entradas de Lucas Lima e Romarinho, o Sport começou melhor na segunda etapa, pressionando e ficando mais tempo com a bola. A equipe criou boas oportunidades, mas desperdiçou chances claras, errando na finalização ou parando nas defesas do goleiro Everson. Apesar da pressão, foi o Atlético quem voltou a balançar as redes.
Aos 16 minutos, em rápido contra-ataque, Biel acionou Rony, que aproveitou a defesa aberta do Sport e, com o gol livre, marcou o terceiro do Galo. Mesmo em desvantagem, o Leão não se entregou e conseguiu diminuir com Derik Lacerda, que converteu cobrança de pênalti aos 36 minutos.
FICHA DA PARTIDA
ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Lyanco (Ruan), Vitor Hugo e Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Hulk) e Bernard (Natanael); Rony e Dudu (Biel). Técnico: Jorge Sampaoli.
SPORT: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido e Igor Cariús (Romarinho); Zé Lucas (Lucas Lima), Rivera e Hyoran (Atencio/Sergio Oliveira); Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
Horário: 19h
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
4º Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: Vitor Hugo (8'/1T), Guilherme Arana (37'/1T), Rony (16'/2T); Derik Lacerda (36'/2T)
Cartões amarelos: Igor Gomes, Guilherme Arana, Vitor Hugo, Hulk (Atlético-MG); Rivera, Ramon Menezes (Sport)
Público: 25.093
Renda: R$ 904.390,02
