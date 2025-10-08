Sport, Botafogo-PB, Fortaleza e Bahia avançam às semifinais da Copa Maria Bonita
Copa Maria Bonita define semifinalistas: Sport, Botafogo-PB, Fortaleza e Bahia seguem na briga pelo título
Publicado: 08/10/2025 às 13:18
Sport Feminino (Rafael Vieira)
Após seis dias de jogos intensos e uma média de quase quatro gols por partida, a Copa Maria Bonita entra em sua fase decisiva. Estão definidas as quatro equipes que seguem na disputa pelo título da maior competição de futebol feminino do Nordeste: Sport, Botafogo-PB, Fortaleza e Bahia. As semifinais acontecem nesta quinta-feira (9), na Arena Pernambuco, com os duelos entre Sport x Botafogo-PB, às 15h35, e Fortaleza x Bahia, às 19h30. A final está marcada para o sábado (11), às 16h30.
No Grupo B, o Bahia manteve 100% de aproveitamento, com triunfos sobre o CRB-AL (5 a 0) e Atlético Piauiense-PI (2 a 1), garantindo a liderança. Já o Fortaleza, líder do Grupo C, também venceu seus dois compromissos: 3 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-MA e 5 a 1 no Confiança-SE, assegurando vaga entre os quatro melhores.
Para além do futebol, o torneio reafirma o protagonismo feminino no esporte e consolida Pernambuco como um dos principais palcos do futebol feminino nacional. A expectativa é que a Copa Maria Bonita se torne um marco permanente no calendário da modalidade, especialmente com o Estado se preparando para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027, da qual será uma das sedes.