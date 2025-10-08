Atlético-MG x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 14ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG e Sport se enfrentam pela 14ª rodada da Série A (Pedro Souza/Atlético e Paulo Paiva/Sport Recife)

Novamente em Minas, o Sport entra em campo nesta quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, para encarar o Atlético-MG em jogo atrasado da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida, adiada em julho por conta do calendário congestionado do Galo, que à época disputava os playoffs da Copa Sul-Americana, coloca frente a frente duas equipes em momentos delicados na competição.

Na lanterna com 16 pontos, o Leão tenta transformar boas atuações recentes em resultados positivos para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Os rubro-negros chegam após um empate em 1 a 1 com o Cruzeiro.



Do outro lado, o Atlético, 15º colocado com 29 pontos, vive um momento de instabilidade e busca reencontrar o caminho das vitórias após sequência negativa.

O histórico do confronto em solo mineiro não favorece o Sport. Desde o ano 2000, o Rubro-Negro não vence o Atlético em Belo Horizonte. São 17 partidas nesse período, com 14 vitórias do Galo e três empates.

SPORT

A equipe leonina permaneceu em Belo Horizonte após o duelo com o Cruzeiro, no último domingo (5), no Mineirão, e realizou toda a preparação no Centro de Treinamento do América-MG. Mesmo sem a vitória, o desempenho diante de um dos candidatos ao título deixou boa impressão, com destaque para a entrega e a organização do time comandado por Daniel Paulista.

O Sport precisa somar pontos urgentemente para reduzir a distância para fora da zona de rebaixamento. Há boas chances de Daniel Paulista repetir a escalação utilizada diante do Cruzeiro, mantendo a estrutura que deu equilíbrio à equipe.

A principal dúvida está no meio-campo. Lucas Lima, desfalque na rodada passada devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita, ainda é dúvida. Caso não reúna condições, Hyoran deve assumir a vaga, com Sérgio Oliveira e Atencio como alternativas. A novidade fica por conta do retorno do lateral-direito Matheus Alexandre, que volta após cumprir suspensão e retoma a titularidade.

"Independente de tudo, o professor Daniel sempre fala pra gente: 'Compitam, mas desfrutem dentro de campo, porque, querendo ou não, somos os lanternas, mas mostrem a capacidade que vocês têm'. Sabemos o potencial que temos e, por isso, mostramos dentro de campo, como foi no jogo contra o Cruzeiro. Agora esperamos fazer ainda melhor contra o Galo e sair com um grande resultado", destacou o atacante Derik Lacerda.

ATLÉTICO-MG

O Atlético-MG atravessa um dos momentos mais complicados da temporada. Nos últimos dez jogos, foram apenas duas vitórias, três empates e cinco derrotas, incluindo o revés por 3 a 0 para o Fluminense, no último sábado (4), no Maracanã.

O aproveitamento recente do time mineiro é de apenas 20,83%, o pior da Série A no segundo turno, até inferior ao do próprio Sport, que soma 29,17% no mesmo período.

O técnico Jorge Sampaoli ainda não encontrou uma formação ideal e deve promover novas mudanças na equipe, forçadas e necessárias para achar algo novo. A defesa sofre com baixas importantes: os zagueiros Júnior Alonso, Ivan Román e Alan Franco estão a serviço de suas seleções na Data Fifa. Por outro lado, Lyanco retorna após cumprir suspensão e deve começar entre os titulares.

FICHA DA PARTIDA



ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Vitor Hugo e Caio Paulista (Arana); Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard e Scarpa; Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.



SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Rivera e Hyoran (Lucas Lima); Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Horário: 19h

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

4º Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

