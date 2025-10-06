Sport goleia o ABC por 14 a 0 e carimba vaga na semifinal da Copa Maria Bonita
Avassaladoras, as Leoas fecharam a primeira fase como líderes do grupo
Publicado: 06/10/2025 às 18:30
Jogadoras do Sport na disputa da Copa Maria Bonita (Sandy James/Sport Recife)
O Sport aplicou uma goleada avassaladora por 14 a 0 sobre o ABC, na tarde desta segunda-feira (6), pela última rodada da fase de grupos da Copa Maria Bonita, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e se classificou para as semifinais da competição.
A extensa lista de jogadoras que marcaram para as Leoas conta com Laysa, autora de quatro gols, Géssica, que marcou três vezes, além de Hellen (duas vezes), Bibica, Evinha, Ingrid, Ísis e Kaline, que também balançaram as redes pelo clube rubro-negro. No intervalo, o placar já apontava 8 a 0 para a equipe leonina.
O Leão encerrou a primeira fase da Copa com seis pontos conquistados e na liderança do grupo. Classificado para a semifinal, o próximo jogo do Sport será na quinta-feira (9), ainda com adversário e horário a serem definidos. O confronto que vale vaga na decisão será disputado em partida única.
A Copa Maria Bonita reúne nove clubes divididos em três grupos. Eles se enfrentam em jogos únicos dentro das chaves, e avançam às semifinais os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado geral. A partir daí, os confrontos serão eliminatórios em partida única, até a final marcada para o dia 11 de outubro, às 16h30. Em caso de empate no tempo normal, a decisão acontece nos pênaltis.
Além de Sport, Botafogo-PB e ABC, participam da edição inaugural Bahia, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Atlético-PI, CRB e Confiança.
???????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????!— Sport Recife - Futebol Feminino (@sportrecifefem) October 6, 2025
As Leoas venceram o ABC por 14 a 0 e avançaram às semifinais da Copa Maria Bonita Betnacional!
Layza (4), Gessica (3), Ellen (2), Kaline, Isis, Evinha, Bibica e Ingrid marcaram para as rubro-negras! pic.twitter.com/3WxgEQclXZ