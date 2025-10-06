Sport critica arbitragem em empate contra o Cruzeiro e cobra providências da CBF

Sport reclama de dois lances polêmicos e critica arbitragem no empate contra o Cruzeiro no Mineirão

Hyoran, meia do Sport ( Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

O Sport voltou a criticar duramente a arbitragem após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite deste domingo (5), pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial divulgada na manhã desta segunda-feira (6), o Leão da Ilha apontou dois lances que, segundo sua avaliação, "interferiram diretamente no resultado da partida".

O primeiro lance citado pelo Sport ocorreu aos 19 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes interrompeu um contra-ataque da equipe rubro-negra, marcando uma falta em favor do Cruzeiro. Segundo o clube, o meia Hyoran "seguiria livre em direção ao gol adversário" no lance, e a infração assinalada foi "inexistente".

Poucos minutos depois, aos 23, a reclamação se concentrou em um possível pênalti não marcado sobre o zagueiro Ramon Menezes, durante uma cobrança de escanteio. A arbitragem, no entanto, mandou o jogo seguir e assinalou apenas tiro de meta.

Em tom crítico, o Sport afirma que "a arbitragem novamente tirou o protagonismo dos atletas e interferiu diretamente no resultado do jogo", classificando as decisões como "claramente equivocadas e determinantes".

A nota também cobra mais rigor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em relação à atuação dos árbitros. "É inaceitável que, rodada após rodada, decisões equivocadas continuem prejudicando o andamento do campeonato sem que medidas concretas sejam tomadas", diz o texto.

Vale lembrar, que na rodada anterior, após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, dirigentes do Sport também se queixaram de decisões polêmicas e chegaram a cogitar pedir a anulação da partida – o que não aconteceu.

O Leão da Ilha encerra o comunicado afirmando que continuará lutando "com seriedade, dedicação e espírito esportivo", mas promete não se calar diante do que considera injustiças que "comprometem a credibilidade da competição".

Nota Oficial – Arbitragem em Cruzeiro 1x1 Sport



O Sport Club do Recife vem, mais uma vez, manifestar sua indignação diante dos graves equívocos de arbitragem ocorridos na partida contra o Cruzeiro, no último domingo (05), válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.



A… pic.twitter.com/vun4ZKsfr9 — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 6, 2025

Confira nota oficial do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife vem, mais uma vez, manifestar sua indignação diante dos graves equívocos de arbitragem ocorridos na partida contra o Cruzeiro, no último domingo (05), válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A arbitragem novamente tirou o protagonismo dos atletas e interferiu diretamente no resultado do jogo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes protagonizou decisões claramente equivocadas e determinantes, sendo duas delas capitais para o desenrolar da partida.

Aos 19 minutos do segundo tempo, o árbitro interrompeu um contra-ataque claro do Sport, no qual Hyoran seguiria livre em direção ao gol adversário marcando uma falta inexistente. Já aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, deixou de assinalar um pênalti evidente sobre o zagueiro Ramon.

O Sport Club do Recife reforça seu apelo por uma arbitragem justa, isenta e responsável, que valorize o espetáculo e respeite o trabalho de atletas, comissões técnicas e torcedores. É inaceitável que, rodada após rodada, decisões equivocadas continuem prejudicando o andamento do campeonato sem que medidas concretas sejam tomadas.

O clube seguirá lutando com seriedade, dedicação e espírito esportivo dentro de campo, mas não se calará diante de injustiças que comprometem a credibilidade da competição e o respeito às instituições envolvidas no futebol brasileiro.

Pelo Sport Tudo!

