Morre Edu Manga, aos 58 anos, ex-Sport, Náutico e ídolo do Palmeiras

Edu Manga, ex-jogador do Palmeiras (Reprodução/SE Palmeiras/Redes Sociais)

O futebol brasileiro perdeu, nesta sexta-feira (3), Eduardo Antônio dos Santos, conhecido como Edu Manga, que morreu aos 58 anos em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. O ex-jogador estava internado em tratamento contra problemas renais.



No Recife, Edu defendeu as camisas de Sport, em 2001, e Náutico, no ano de 2002. Nascido em Osasco, no dia 2 de fevereiro de 1967, Edu Manga se firmou como um dos ídolos do Palmeiras nos anos 1980. Revelado pelas categorias de base do clube paulista, jogou pelo alviverde entre 1985 e 1989, chegando a ser convocado para a Seleção Brasileira.



Antes de encerrar a carreira no Figueirense, acumulou experiências no exterior, com passagens por clubes como América (México), Shimizu S-Pulse (Japão), Real Valladolid (Espanha) e Universidad Católica (Chile).



O Palmeiras, clube no qual Edu Manga mais brilhou, divulgou uma nota oficial lamentando o falecimento do ex-jogador.



"Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188 jogos com a camisa alviverde e acumulou convocações para a Seleção Brasileira. Prestamos nossas condolências à família e aos amigos do nosso eterno Edu Manga. Descanse em paz, craque”, diz o comunicado.

