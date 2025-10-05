Cruzeiro x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 27ª rodada do Brasileirão
Jogo entre Raposa e Leão acontece neste domingo (5), às 20h30, no Mineirão
Publicado: 05/10/2025 às 07:00
Cruzeiro e Sport se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão (Gustavo Aleixo/Cruzeiro e Rafael Vieira/DP Foto)
O Sport entra em campo neste domingo (5), às 20h30, no Mineirão, em duelo contra o Cruzeiro pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em cenário de casa cheia, mais de 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para a partida em Belo Horizonte.
O retrospecto recente é amplamente favorável à Raposa. No primeiro turno, em plena Ilha do Retiro, o time celeste goleou o Leão por 4 a 0, em atuação desastrosa do time pernambucano, então comandado por António Oliveira.
Desde 2006, foram nove encontros entre as equipes na Série A, com oito vitórias do Cruzeiro e apenas uma do Sport. A última vez que o Rubro-Negro venceu a Raposa em solo mineiro foi em 2016, sendo este um feito raro. Apenas duas vitórias como visitante em toda a história do confronto.
SPORT
Afundado na lanterna da competição, com apenas 15 pontos, o Sport chega pressionado e com a necessidade de uma arrancada imediata para sonhar em evitar o rebaixamento. Restam 14 jogos e o clube ainda precisa de 30 pontos para alcançar a meta de 45, considerada segura para permanecer na Série A.
O técnico Daniel Paulista terá problemas para escalar a equipe, principalmente na lateral direita. Matheus Alexandre está suspenso, enquanto Aderlan trata um desconforto na coxa esquerda. A tendência é que Igor Cariús seja improvisado no setor.
No meio-campo, Lucas Lima, poupado do treino da última sexta-feira (3) por desgaste físico, deve estar em campo. A principal novidade fica por conta do retorno de Derik Lacerda, artilheiro rubro-negro que cumpriu suspensão diante do Fluminense. Outro reforço esperado é o português Sérgio Oliveira, liberado pelo departamento médico após mais de dois meses em recuperação de lesão no tornozelo. O meia já pode ser relacionado e é opção para o confronto.
Na rodada passada, o Sport empatou em 2 a 2 com o Fluminense, na Ilha do Retiro, em jogo que o Leão arrancou o resultado nos instantes finais, com gol do lateral-esquerdo Luan Cândido, mas que ainda manteve o time preso à última posição da tabela.
"Estamos trabalhando muito durante a semana, a gente vem conversando muito. Independente da dificuldade, estamos trabalhando para ganhar os jogos. Isso é nítido, a garra do time, de querer vencer. Então, acho que, independente do momento deles, a gente sabe que é difícil, mas os atletas estão muito empenhados para tirar o Sport dessa situação", comentou Luan Cândido.
CRUZEIRO
Em situação completamente oposta, o Cruzeiro briga na parte de cima da classificação. Atualmente na terceira posição, com 51 pontos, a equipe de Belo Horizonte busca se manter firme no G-4. Na rodada anterior, empatou por 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã.
Para o duelo contra o Sport, o técnico Leonardo Jardim tem problemas importantes. Quatro titulares estão suspensos: o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-direito William, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge. Para o setor ofensivo, Gabigol é a principal opção para substituir o Kaio.
Além disso, dois atletas são dúvidas: o atacante Wanderson, que ficou fora contra o Flamengo por conta de lombalgia, e o zagueiro Jonathan Jesus, que trata um trauma no joelho direito. Mesmo com os desfalques, a força do elenco celeste e o apoio massivo da torcida colocam a Raposa como favorita para o confronto diante do desesperado Sport.
"Estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores que este ponto (contra o Flamengo) só vai valer se no próximo domingo, contra o Sport, tivermos a capacidade de fazer três pontos", disse o técnico Leonardo Jardim.
FICHA DA PARTIDA
CRUZEIRO: Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo (Jonathan Jesus), Villaba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra (Wanderson) e Gabi. Técnico: Leonardo Jardim.
SPORT: Gabriel; Igor Cariús (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Barletta (Léo Pereira) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Local: Mineirão, em Belo Horizonte
Horário: 20h30
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
4º Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
Transmissão: SporTV (TV Fechada) e Premiere (pay-per-view)