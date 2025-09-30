Sport anuncia benefícios para sócios e gratuidade para menores de 16 anos em jogo contra o Fluminense

Sport libera check-in extra para sócios e entrada gratuita para menores de 16 anos em jogo contra o Fluminense

Torcida do Sport (Paulo Paiva/ Sport Recife)

O Sport anunciou uma nova ação de incentivo à presença da torcida para a partida contra o Fluminense, marcada para esta quarta-feira (1), às 19h, na Ilha do Retiro, válida pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube disponibilizou um check-in extra para os sócios rubro-negros e garantiu entrada gratuita para crianças e adolescentes de até 16 anos.

Os sócios interessados em garantir a presença no duelo devem acessar a plataforma oficial de ingressos e realizar o check-in extra. A medida tem como objetivo ampliar a participação da torcida e valorizar o quadro associativo do clube.

Além da ação voltada aos sócios, o Sport também comunicou que menores de 16 anos terão acesso gratuito à partida. Para isso, será necessário apresentar documentação que comprove a idade no momento da entrada, além de estar sujeito à disponibilidade de assentos no setor escolhido.

A iniciativa faz parte de uma série de ações promocionais realizadas recentemente pelo clube. Na última rodada, por exemplo, 10 sócios foram sorteados para acompanhar a partida contra o Fortaleza, fora de casa, com direito a passagem, ingresso e experiências exclusivas — incluindo o recebimento de uma camisa especial em homenagem à bandeira do Recife.



