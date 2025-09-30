Lucas Lima ou Hyoran? Torcedores levantam debate sobre titularidade no Sport

Enquanto o camisa 10 é contestado pelo desempenho recente, o companheiro de posição tenta mostrar serviço ao ser acionado

Lucas Lima e Hyoran, meio-campistas do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

A reta final do Brasileirão abriu espaço para uma discussão entre os torcedores do Sport: Lucas Lima ou Hyoran? O debate ganhou força nas redes sociais principalmente após a queda de rendimento do camisa 10, que também desfalcou o time em jogos importantes por conta de suspensões.

Lucas Lima, que é titular no time de Daniel Paulista, soma 35 partidas na temporada, sendo 20 na Série A, e participou de 10 gols do Sport (quatro marcados e seis assistências). Apesar dos números, o desemprenho do jogador nos últimos jogos vem deixando a desejar para boa parte da torcida.

Hyoran precisa ser titular quarta, pediu passagem e hoje ganhou uma vaga. Lucas Lima sobra tecnicamente, mas oscila demais. Hoje, foi tenebroso. — Bastidores do Sport (@bastidoresport) September 27, 2025

Do outro lado, Hyoran voltou a ganhar espaço. Nas últimas dez partidas, o camisa 19 foi utilizado em cinco oportunidades, uma delas como titular, justamente na vitória contra o Corinthians, quando herdou a vaga de Lucas Lima, suspenso. No clássico mais recente contra o Fortaleza, saiu do banco, deu mais intensidade ao meio e quase balançou as redes em cobrança de falta que acertou a trave.

Hyoran entra bem contra o Corinthians e agora entra bem mais um jogo, tem que ter sequência, tá muito melhor que Lucas Lima… — Edinho do Sport ???? (@edinhodosport) September 27, 2025

Ainda sem marcar em 2025, Hyoran soma 19 atuações e uma assistência no ano, demonstrando evolução em comparação ao início da temporada, quando era um dos mais contestados pela torcida. Hoje, é visto como uma opção no time.

PRÓXIMO JOGO

O próximo compromisso do Sport será diante do Fluminense, nesta quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro.