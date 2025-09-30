"Manter o controle", analisa Aderlan sobre duelo com o Fluminense e momento delicado do Sport

Aderlan, lateral-direito do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Antes do duelo diante do Fluminense, o lateral-direito Aderlan, do Sport, analisou em coletiva de imprensa o atual momento do clube leonino, que amarga a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Leão vinha de uma vitória importante em casa sobre o Corinthians, quebrando um jejum de seis meses sem triunfos como mandante, mas acabou sendo derrotado no último sábado (27) pelo Fortaleza, na Arena Castelão, por 1 a 0. Aderlan foi titular nas duas partidas.

"Não tem muito o que falar. É desafiador tentar justificar ou falar algo para agradar. Acho que a verdade é que os resultados não estão vindo. Ganhamos um jogo em casa, o primeiro depois de muitos na Ilha, e agora é manter o foco no trabalho, tentar pontuar pensando jogo a jogo", iniciou.

"Agradeço também ao torcedor que vem fazendo sua parte na Ilha, lotando o estádio. Espero poder corresponder nos próximos jogos com a equipe e, se Deus quiser, buscar os resultados positivos", completou o defensor.

FLUMINENSE PELA FRENTE

Com o olhar já voltado para a próxima rodada, Aderlan projetou o confronto contra o Fluminense, marcado para quarta-feira (1), às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. O lateral destacou a dificuldade do duelo, mas também apontou estratégias que podem ser adotadas para surpreender o Tricolor Carioca.

"A gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil contra o Fluminense, uma equipe experiente, de jogadores que individualmente são muito bons, sabemos das qualidades. Acho que temos que trazer a questão da posse de bola, trazer um pouco mais pra frente, manter mais o controle do jogo e dá para sairmos com a vitória, um resultado positivo, com todo o respeito à equipe do Fluminense, impor nosso ritmo de jogo", analisou Aderlan.

O Sport terá desfalques importantes para a partida, incluindo Derik Lacerda, artilheiro da equipe, suspenso, e dúvida no setor defensivo com Rafael Thyere . Por outro lado, o volante Zé Lucas retorna após cumprir suspensão automática, reforçando o meio-campo comandado por Daniel Paulista.