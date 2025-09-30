Thiago Silva joga contra o Sport? Zagueiro sentiu dores no clássico com o Botafogo

Contra o Leão, Fluminense tenta emplacar terceira vitória seguida na Série A

Thiago Silva, zagueiro do Fluminense (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE )

O Fluminense desembarcou no Recife para enfrentar o Sport, nesta quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro, sem a presença de seu capitão Thiago Silva. O zagueiro de 41 anos foi poupado por conta de dores no músculo anterior da coxa direita, sentidas no segundo tempo da vitória sobre o Botafogo, no último domingo (28), no Maracanã.

Logo após o clássico carioca, Thiago Silva publicou nas redes sociais um vídeo realizando tratamento em casa, mas tranquilizando a torcida tricolor. A comissão técnica do Tricolor optou por não utilizá-lo no duelo contra o Leão, visando preservar o jogador para a sequência dos jogos.

Sem o experiente defensor, o técnico Luis Zubeldía deve escalar Ignácio ao lado de Freytes na zaga tricolor. Outra opção para o setor é Igor Rabello.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Igor Rabello), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano.



