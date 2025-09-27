Sport sofre com lesões de Rafael Thyere e Pedro Augusto

O zagueiro rubro-negro foi substituído na derrota para o Fortaleza após sofrer um trauma na região lombar, enquanto o volante não foi relacionado por lesão no joelho

Rafael Thyere, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Além da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (27), na Arena Castelão, o Sport saiu de campo com mais motivos de preocupação. O zagueiro e capitão Rafael Thyere deixou a partida no intervalo após sofrer um trauma na região lombar, de acordo com a assessoria do clube

O defensor, que já não fazia boa atuação na primeira etapa, foi substituído pelo português João Silva. O jogador será reavaliado no retorno da delegação ao Recife para determinar a gravidade da lesão.

O volante Pedro Augusto também virou dor de cabeça para o departamento médico. Cotado para começar entre os titulares, o atleta sequer viajou a Fortaleza. Ele sofreu um trauma no joelho esquerdo durante o treinamento da última quinta-feira (25) e segue em tratamento, sem previsão de retorno.

As baixas agravam o cenário de dificuldades para o técnico Daniel Paulista, que já convive com outros desfalques. O lateral-direito Hereda continua em recuperação de uma lesão no púbis e não tem data para voltar a treinar com o grupo. No meio-campo, o português Sérgio Oliveira avança na fase final de transição física, mas também permanece fora das opções imediatas.

Com 14 pontos e na lanterna da Série A, o Sport se prepara para enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro.