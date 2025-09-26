Justiça mantém condenação ao Sport para pagar indenização milionária a Everton Felipe

Everton Felipe, ex-jogador do Sport ( Anderson Stevens/Sport Club do Recife)

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) rejeitou recurso apresentado pelo Sport Club do Recife e manteve a decisão da 9ª Vara do Trabalho do Recife. O clube foi condenado a pagar cerca de R$ 5,2 milhões ao ex-meia Everton Felipe por cláusulas indenizatórias, valor que pode chegar a R$ 6 milhões quando somados danos materiais, morais, seguro obrigatório e estabilidade acidentária.

A decisão confirma a sentença de primeira instância, que reconheceu o acidente de trabalho sofrido pelo jogador e declarou a responsabilidade do Sport. O processo inclui indenização substitutiva de R$ 564 mil, danos materiais referentes a uma pensão vitalícia de R$ 4,6 milhões e mais R$ 50 mil por danos morais. A perícia médica apontou que o atleta sofreu incapacidade total e permanente para atuar como jogador profissional de futebol.

Através da assessoria de comunicação, o Sport informa que está analisando o caso, mas reafirma que irá se valer de todos os recursos cabíveis para recorrer da decisão.

O laudo pericial apresentado no processo destacou que Everton Felipe deixou o clube lesionado e não recebeu o suporte médico necessário. Exames realizados em agosto de 2022 já indicavam lesões graves, como impactação óssea e afundamento da tíbia, compatíveis com um quadro de artrose avançada. Segundo o perito, a insistência em mantê-lo em atividade, mesmo com uso recorrente de analgésicos e infiltrações para aliviar a dor, acabou agravando sua condição clínica.

A condenação em segunda instância reforça a sentença proferida em abril deste ano, quando a Justiça do Trabalho já havia determinado o pagamento de uma pensão única no valor de R$ 4,6 milhões. A ação também levou em conta falhas no pagamento de direitos de imagem do jogador, que se somaram à acusação de negligência médica.

Revelado pelo próprio Sport, Everton Felipe foi considerado uma das grandes promessas do clube e passou por equipes como São Paulo e Cruzeiro. No entanto, sua carreira foi interrompida aos 26 anos devido às lesões no joelho. O meia passou por sete procedimentos cirúrgicos desde 2022, todos realizados em Recife pelo ortopedista Luiz Marcos Braga.

Destaque da base rubro-negra e apelidado de "Juvenil", Everton Felipe disputou 159 partidas pelo Sport, marcou nove gols e conquistou três títulos: dois Campeonatos Pernambucanos e uma Copa do Nordeste. Apesar da trajetória curta como profissional, sua história segue marcada pela identificação com o Leão da Ilha.