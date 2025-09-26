Sport anuncia saída de Miller Pietro, jogador do Sub-17, para o Atlético-MG

Miller Pietro (Igor Cysneiros/Sport Recife)

O Sport oficializou, nesta sexta-feira (27), a saída do meia-atacante Miller Pietro, de 16 anos, da equipe sub-17. O jovem jogador seguirá sua carreira no Atlético Mineiro, mas o clube pernambucano permanecerá com uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta.

Em nota, o departamento de base do Leão explicou que, nos últimos meses, tentou em diversas oportunidades chegar a um acordo para a assinatura do primeiro contrato profissional de Pietro, por meio de negociações com seu representante. Entretanto, as condições impostas foram consideradas incompatíveis com a política e a realidade da categoria.

Além da dificuldade nas tratativas, o Sport apontou que o atleta, recém-promovido do sub-15, manifestou com frequência sua insatisfação por não ser titular do sub-17, mesmo após conversas da comissão técnica para motivá-lo. A falta de comprometimento com o projeto e a inviabilidade de formalizar o contrato levaram a diretoria a buscar uma solução que assegurasse ao clube a manutenção de parte dos direitos econômicos do jogador, em parceria estabelecida com o Atlético-MG.

"O Sport Club do Recife reforça seu compromisso de investir na formação e valorização de atletas que se identifiquem com o projeto rubro-negro e deseja sucesso a Miller Pietro na sequência de sua carreira", diz o clube em comunicado oficial.

Miller Pietro deixa o Leão com as conquistas da Copa Nordestinho e da Copa Pernambuco Sub-17. Antes de defender as cores rubro-negras, o meia-atacante passou pelo Água Santa, de São Paulo. Em junho deste ano, o ex-jogador dos Leões da Base também esteve em Madri, onde disputou a MadCup.