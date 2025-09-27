Fortaleza x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 25ª rodada do Brasileirão

Sport e Fortaleza empataram sem gols no primeiro turno do Brasileirão 2025, em duelo disputado na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

A Arena Castelão será palco neste sábado (27), às 16h, de um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Sport se enfrentam em um clássico nordestino que promete arquibancadas cheias e muita tensão em campo. No primeiro turno, na Ilha do Retiro, os times ficaram no 0 a 0 em duelo equilibrado.

O Rubro-Negro chega pressionado pela necessidade de vitória fora do Recife. A equipe de Daniel Paulista ocupa a lanterna da competição com 14 pontos, enquanto o Tricolor é o penúltimo colocado, somando 18. O confronto, portanto, ganha contornos de final antecipada, já que ambos precisam desesperadamente pontuar para seguir vivos na briga pela permanência na elite do futebol nacional.

O Fortaleza venceu apenas uma vez nos últimos dez jogos, incluindo eliminações dolorosas, como a da Libertadores diante do Vélez Sarsfield. Já o Sport, mesmo com campanha irregular, vem de triunfo diante do Corinthians, resultado que colocou fim a um jejum de seis meses sem vencer em casa e trouxe ânimo novo para a reta final da Série A.

SPORT

A principal novidade para o duelo está no meio-campo. Após cumprirem suspensão no triunfo sobre o Corinthians, Lucas Lima e Pedro Augusto voltam a ficar à disposição de Daniel Paulista. Ambos já defenderam o Fortaleza e agora defendem as cores do Sport. O camisa 10 é figura garantida na escalação de Daniel Paulista.

Em contrapartida, o volante Zé Lucas, peça fundamental da equipe, está fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Diante do bom resultado conquistado na rodada passada, a tendência é que a base da escalação seja mantida. No comando do Leão, Daniel Paulista segue em busca de extrair o máximo de seus jogadores.

O histórico do confronto, no entanto, joga contra os rubro-negros. O Sport só venceu uma vez o Fortaleza atuando como visitante, em 1980, há 45 anos, pelo placar de 2 a 1. Desde então, foram 12 encontros na capital cearense, com sete triunfos para o Leão do Pici e cinco empates.

"O grupo está contente pela atuação do fim de semana. Pensando no que vem para o sábado, sabemos que é um clássico e temos que jogar como uma final. Estamos focados no dia a dia, buscando fazer a maior quantidade de pontos para lutar pelo nosso objetivo. Há uma união no grupo. Quero agradecer à torcida pelo ambiente que fizeram na partida contra o Corinthians", comentou o volante Christian Rivera.

FORTALEZA

O Fortaleza, sob o comando de Martín Palermo, também atravessa um momento de instabilidade após uma série de resultados negativos e a eliminação recente em competição. O técnico argentino busca reencontrar soluções para a equipe, que ainda não conseguiu transformar o apoio da torcida em bons desempenhos nesta edição do Brasileirão.

Para o duelo contra o Sport, Palermo não contará com o zagueiro Brítez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na goleada sofrida diante do Palmeiras. O lateral-direito Tinga, em tratamento de um edema muscular no adutor da coxa direita, deve seguir como desfalque. Em contrapartida, o zagueiro Kuscevic, recuperado de problema semelhante, volta a ficar à disposição.

No primeiro encontro entre os times neste Brasileirão, pela 6ª rodada, o duelo terminou em empate sem gols e foi cercado de polêmica. Um lance em que os jogadores do Fortaleza alegaram gol não validado gerou oito minutos de análise do VAR, mas a arbitragem optou por não confirmar por falta de clareza. Desde então, a situação tricolor só se complicou, e agora a equipe inicia uma nova etapa sob o comando de Palermo, o terceiro treinador da temporada após as saídas de Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva.

FICHA DA PARTIDA



SPORT: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Derik. Técnico: Daniel Paulista.



FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Lucas Gazal), Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo.



Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 16h

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

4º Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)