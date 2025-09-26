Sport busca superar o Fortaleza na Arena Castelão diante de bom público e tabu de 45 anos

Na lanterna da Série A, os rubro-negros encaram clássico nordestino como decisão na briga contra o rebaixamento

Fortaleza x Sport, jogo válido pela final da Copa do Nordeste 2022 (Anderson Stevens/Sport Club do Recife)

O Sport tem um desafio decisivo neste sábado (27), às 16h, na Arena Castelão. Em clássico nordestino contra o Fortaleza, válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão da Ilha busca quebrar um tabu histórico de mais de quatro décadas sem vencer o rival como visitante. O confronto é tratado como uma verdadeira "final antecipada" para as duas equipes, que lutam diretamente contra o rebaixamento à Série B.

A última vitória rubro-negra em solo cearense contra o Fortaleza aconteceu em 1980, há 45 anos. Na ocasião, o Sport venceu por 2 a 1. Desde então, foram 12 partidas disputadas em Fortaleza, com sete triunfos do Tricolor do Pici e cinco empates. O histórico amplia a pressão sobre o time pernambucano, que chega à partida em situação delicada na tabela, somando apenas 14 pontos e ocupando a lanterna da competição.

Mobilização da torcida tricolor

Mais de 16 mil torcedores já garantiram presença nas arquibancadas da Arena Castelão, e a expectativa é de um público ainda maior. A mobilização da torcida tricolor tem sido intensa, em busca de empurrar o time cearense, que também está ameaçado pela degola, já que ocupa a penúltima colocação, com 18 pontos.

Lembrança amarga da última decisão

Diante do adversário deste domingo, a Arena Castelão guarda uma recordação amarga para os rubro-negros. Foi no estádio que, em 2022, Sport e Fortaleza decidiram a Copa do Nordeste. Após empate em 1 a 1 na ida, o Tricolor venceu o jogo da volta por 1 a 0, em duelo marcado por polêmicas de arbitragem. Na ocasião, o Sport contestou dois lances em que reclamou de pênaltis não assinalados pelo VAR, aumentando a rivalidade recente entre os clubes.