Em briga contra o rebaixamento, gestão de elenco marca trabalho de Daniel Paulista no Sport

Daniel Paulista, técnico do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

Quando foi apresentado como treinador do Sport, em junho, Daniel Paulista deixou claro o tom que guiaria seu trabalho: "É uma página em branco para todos os atletas." A fala, que à época soava como promessa, tem se transformado em prática dentro do elenco rubro-negro, num momento em que o clube ainda luta para deixar a lanterna na Série A e sair da zona do rebaixamento.

O técnico, que tem forte identificação com o Leão, vem tentando extrair o máximo de cada jogador. O resgate no elenco que estava fora de rota vem sendo um diferencial na luta pela permanência na Primeira Divisão.

A vitória sobre o Corinthians, no último domingo (21), depois de seis meses sem triunfos na Ilha do Retiro, reforçou a ideia de que Daniel tem encontrado alternativas para recolocar peças contestadas em posição de protagonismo. É o caso de Gonçalo Paciência. Fora dos planos até pouco tempo, o centroavante português voltou ao banco de reservas pela primeira vez em dois meses e segue como opção para a sequência, após desempenho positivo nos treinos.

"Independentemente se houve investimento, se não houve. Se for um ativo do clube e está em contrato com o clube, todos vão ser respeitados, trabalhados da mesma forma", também já havia explicado Daniel.

Outro exemplo de resgate é Hyoran. Questionado pela torcida e com atuações ruins, o meia recebeu a confiança de Daniel na ausência de Lucas Lima, suspenso contra o Corinthians. O treinador reconheceu publicamente a dedicação do jogador e exaltou a entrega. O camisa 19 correspondeu em campo e passou a figurar entre as alternativas do treinador para a criação rubro-negra.

"O Hyoran é um exemplo. Muito profissional, se dedicou e aguardou a oportunidade."



Na lateral-direita, dois casos chamam atenção. Matheus Alexandre, uma das contratações mais caras do clube, foi reintegrado por Daniel Paulista ao elenco após ter sido afastado. Aos 26 anos, o defensor reconquistou espaço com o novo treinador.

Disputando a posição, Aderlan vive um recomeço depois de um longo período afastado por lesão grave no joelho. Aos 34 anos, o ex-Santos já soma quatro partidas seguidas pelo Leão, duas como titular, e ganhou elogios por sua atuação segura na vitória contra o Corinthians, em sua posição de origem.

O ataque também tem reflexo direto do trabalho de Daniel. Derik Lacerda, contratado por empréstimo do Cuiabá em troca com Carlos Alberto, chegou para atuar pelas pontas, mas rapidamente se firmou como centroavante. Já marcou quatro gols na Série A e se tornou peça essencial no setor ofensivo rubro-negro.

"É fruto do trabalho dele. É um atleta que sabíamos que poderia fazer o nove, mas aproveitou as oportunidades e correspondeu", disse o treinador, destacando a rápida adaptação do atacante vindo da Série B.

PRÓXIMO JOGO

O próximo desafio é diante do Fortaleza, fora de casa, no sábado (27), em mais um clássico nordestino decisivo para o Sport. Enquanto o Leão da Ilha ocupa a lanterna, com 14 pontos, o Tricolor do Pici está na penúltima posição, com 18.