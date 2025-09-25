Rivera reafirma compromisso com o Sport e analisa momento no Brasileirão

Com contrato até 2028, o volante destacou evolução física após período de desgaste e rasgou elogios ao clube e torcida rubro-negra

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Rivera. (Rafael Vieira)

Mesmo em um ano ruim para o clube, o colombiano Christian Rivera se consolidou como peça-chave no meio-campo do Sport em sua primeira temporada no futebol brasileiro. Contratado no início de 2025 junto ao Tijuana-MEX, o volante já soma 30 partidas pelo Leão, sendo titular em 29 delas.

Rivera é o maior investimento da história do Sport, custando cerca de 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões). A regularidade, no entanto, cobrou o preço do desgaste físico. Na semana passada, Rivera chegou a realizar atividades em separado para se recuperar de um incômodo na posterior da coxa direita.

"Melhorei muito a condição física. Só tive um pequeno incômodo na posterior direita e o departamento médico tratou de controlar um pouco as cargas. Por isso, tive uma semana de intensidade mais baixa, mas me sinto muito melhor fisicamente e isso tem me ajudado a desempenhar melhor nos jogos", afirmou o camisa 14.

Rivera também ressaltou o desafio de corresponder ao investimento feito pelo clube: "Trato de corresponder a toda a confiança dos torcedores que me apoiaram e do clube que me trouxe. O nível está alto e eu tenho que me esforçar para cumprir com todas as expectativas. Sinto que ainda tenho o que melhorar e espero seguir evoluindo no torneio", completou.

PERMANÊNCIA NO SPORT EM CASO DE REBAIXAMENTO?

Mesmo em meio à turbulência que coloca o Sport na lanterna da Série A, o volante deixou claro o compromisso com o clube. Com contrato até 2028, Rivera foi direto ao ser perguntado se permaneceria no elenco em caso de rebaixamento.

"Sim, estou muito agradecido ao clube que me permitiu chegar até aqui. Agora é algo que não consigo responder, porque não sabemos o que vai acontecer: se vamos ficar na Série A ou jogar a Série B. Estamos vivendo o dia a dia, mas hoje tenho contrato com a equipe por mais três anos e alguns meses. Claro que não haveria nada que me fizesse sair caso a gente seja rebaixado para a Série B", expressou.

PODER DE MARCAÇÃO

Além da postura de liderança silenciosa dentro de campo, o colombiano tem se destacado pelo poder de marcação. Com 50 desarmes em 20 jogos do Brasileirão, figura entre os dez melhores da competição nesse fundamento.

"Sobre os desarmes, acho que tem sido um ponto forte meu nos jogos. Trato de melhorar a questão física para apoiar melhor em campo. Sou um jogador que não fala muito, prefiro demonstrar dentro de campo. Sinto que o grupo tem líderes que desempenham melhor essa função, mas sempre estarei disposto", analisou o colombiano.

Vivendo a primeira experiência no Brasil, o colombiano se mostra encantado com o futebol nacional: "Estou muito surpreso com o nível da liga e encantado de poder viver essa experiência. É algo que vinha sonhando com a minha família há algum tempo. Fico impressionado com o nível dos clubes, dos jogadores e da atmosfera nos estádios. Digo que existe a possibilidade de estar aqui por muitos anos."

FOCO NA LUTA PARA FUGIR DA SÉRIE B

O Sport vem de vitória importante sobre o Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro, em placar de 1 a 0. O resultado que encerrou um jejum de seis meses sem triunfos na Ilha do Retiro, trouxe confiança ao elenco e reforçou a união do grupo. Mais de 26 mil torcedores estiveram presentes nas arquibancadas do estádio rubro-negro.

No próximo sábado (27), Rivera deve estar em campo no clássico nordestino contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Para o Sport, lanterna da competição, a partida é mais uma decisão na luta contra o rebaixamento.

"O grupo está contente pela atuação do fim de semana. Pensando no que vem para o sábado, sabemos que é um clássico e temos que jogar como uma final. Estamos focados no dia a dia, buscando fazer a maior quantidade de pontos para lutar pelo nosso objetivo. Há uma união no grupo. Quero agradecer à torcida pelo ambiente que fizeram na partida contra o Corinthians", disse o volante.

