Matheusinho vive bela fase no Sport e se torna destaque na luta contra a queda no Brasileirão

O meia-atacante soma quatro participações em gols do Rubro-Negro na Série A e foi o autor dos tentos nas únicas vitórias do Leão

Matheusinho, atacante do Sport (Sandy James/DP Foto)

Quando Matheusinho desembarcou no Recife em julho deste ano, o clima no Sport era de enorme desconfiança com o elenco rubro-negro. O clube atravessava uma um momento marcado por reformulação e frustrações após altos investimentos que não se refletiram dentro de campo. Ainda assim, o camisa 17, contratado por empréstimo até junho de 2026, rapidamente se transformou em protagonista de uma equipe que tenta uma arrancada histórica para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro.

O meia-atacante de 27 anos foi decisivo nos únicos triunfos do Leão até aqui na competição. Ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, na 19ª rodada, e repetiu a dose diante do Corinthians, na 24ª rodada, na Ilha do Retiro. O resultado do último domingo (21) encerrou um jejum de seis meses sem vitórias dentro de casa.

ACERTO NA CONTRATAÇÃO

Desde sua estreia, contra o Botafogo, em 20 de julho, Matheusinho soma dez partidas, sendo sete como titular, com dois gols e duas assistências. Os passes decisivos vieram nos empates contra Vitória, no Barradão, e Santos, na Ilha. O impacto do jogador vai além dos números. Sua chegada simboliza a mudança de estratégia no mercado após a chegada de Daniel Paulista. Ao contrário do início da temporada, quando o Sport contratou em massa, investindo mais de R$ 50 milhões até fevereiro.

O clube passou a buscar peças pontuais, capazes de se adaptar ao modelo de jogo do novo treinador. Assim como Matheusinho, outros nomes se firmaram, como o goleiro Gabriel, o zagueiro Ramon Menezes e os atacantes Léo Pereira e Derik Lacerda.

JOGADOR EM DESTAQUE

O bom desempenho também despertou interesse externo. O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, clube que esteve na última Copa do Mundo de Clubes, chegou a apresentar uma proposta de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões) pelo meia-atacante. O negócio, no entanto, não avançou, já que o Sport considerou a oferta insuficiente. Matheusinho pertence ao Santa Clara, de Portugal, mas o contrato de empréstimo prevê obrigação de compra mediante metas estipuladas.

"Querendo ou não, a gente fica sabendo por fora, mas meus empresários me blindaram ao máximo para que eu ficasse com a cabeça boa. Eu também estou focado no Sport, independente do momento. Estou aqui para fazer meu trabalho e bem-feito. Até meu último dia de contrato com o Sport, vou dar minha alma por esse clube", comentou Matheusinho.

Antes de vestir a camisa rubro-negra, Matheusinho defendeu o Criciúma, onde disputou 30 jogos, com cinco gols e três assistências. Também acumula passagens por América-MG e pelo futebol de Israel. Hoje, consolidado como titular, o camisa 17 desponta como uma das maiores esperanças do Sport para evitar um rebaixamento doloroso e manter viva a luta pela permanência na elite.



"É inexplicável estar aqui no Sport. Eu sou um cara muito família e estar perto da minha esposa, da minha filha e dos meus pais é um momento único para mim. Infelizmente, nossa fase no Sport não está tão boa, mas eu falo pessoalmente: em Portugal eu não estava recebendo a oportunidade de jogar, e chegar aqui no Sport e poder demonstrar aquilo que eu sei fazer, com esse clube e essa torcida, para mim é inexplicável. Não tem como a gente não se emocionar, não falar sobre esse clube", expressou o meia-atacante.

