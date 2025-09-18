Sport: Ilha do Retiro tem nova capacidade liberada e poderá receber mais de 27 mil torcedores

O clube obteve novo Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; jogo contra o Corinthians já poderá receber novo público

O Sport anunciou, nesta quinta-feira (18), a liberação de uma nova capacidade de público para a Ilha do Retiro. O clube recebeu um novo Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que autoriza a presença de torcedores em eventos esportivos, substituindo o que estava em vigor desde setembro de 2024. Com a atualização, o estádio poderá receber até 27.325 pessoas já a partir da partida contra o Corinthians, no domingo (21).

Nos últimos dois anos, o Rubro-Negro investiu cerca de R$ 7,5 milhões em melhorias estruturais. As obras contemplaram acessibilidade, reforços de segurança, intervenções na parte elétrica, além da troca completa do gramado e do sistema de iluminação. Em 2024, por conta dessas reformas, o clube precisou mandar a maior parte de seus jogos na Arena de Pernambuco.

O retorno à Ilha aconteceu ainda na reta final da Série B, diante do Ceará. Com gramado renovado, drenagem refeita, nova iluminação e melhorias de comodidade, o estádio foi peça importante na campanha que levou o Leão de volta à elite do futebol nacional.

O Sport também destacou que trabalha em novas adequações para ampliar ainda mais a capacidade do estádio. Um projeto já aprovado pelo Corpo de Bombeiros prevê a expansão para 32.500 lugares, condicionada à realização de novas obras, orçadas em mais de R$ 5 milhões. A primeira etapa desse planejamento foi concluída nos últimos meses, viabilizando a renovação do AVCB e garantindo esse aumento inicial da capacidade.

PRÓXIMO JOGO

O Sport enfrenta, neste domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, a equipe do Corinthians. O jogo é válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A venda dos ingressos teve início na última quarta-feira (17). O clube rubro-negro é o atual lanterna do Brasileirão, somando 11 pontos.

As entradas são comercializados em dois lotes. O primeiro lote, com valor promocional a partir de R$ 20, estará disponível até às 17h da próxima sexta-feira (19). Após esse horário, os preços voltam ao valor padrão.