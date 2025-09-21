Sport reconhece "peso tirado das costas" após a vitória na Ilha contra o Corinthians

Sport venceu o Corinthians na Ilha (Sandy James/DP)

Os jogadores do Sport e o técnico Daniel Paulista não esconderam o "peso tirado das costas" após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians neste domingo (21), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que a segunda vitória nesta Série A, o triunfo quebrou um longo e incomum jejum. A última vitória rubro-negra na Ilha havia sido na semifinal do Campeonato Pernambucano, contra o Santa Cruz, dia 8 de março - 13 jogos no período.

"Estamos mais leves com essa vitória. Tivemos uma semana boa de trabalho e hoje as coisas funcionaram muito bem na nossa estratégia. Um resultado que nos permite dar um abraço na família com um sorriso no rosto, pois era um jejum que incomodava bastante e tem muito peso na situação que nos encontramos hoje no campeonato", declarou o técnico Daniel Paulista.

Foi assim o gol que deu a vitória do Leão na Ilha do Retiro! ????1??7?? Matheusinho fez um golaço na nossa casa! pic.twitter.com/E5RIDPiD3P — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 21, 2025

O gol do Sport foi marcado por Matheusinho, aos quatro minutos do segundo tempo. Aliás, a primeira vitória do Leão no Brasileirão, contra o Grêmio, também foi de Matheusinho. "Muito feliz, agradeço a Deus por ter a oportunidade de estar em um clube grande, como é o Sport, e com as duas últimas vitórias do clube sendo com gols meus. Vamos seguir dessa forma para a gente conseguir sair dessa situação", disse Matheusinho, que garantiu estar com a cabeça no clube. Na semana passada, o meia-atacante recebeu uma proposta do futebol do exterior.

O Leão chegou aos 14 pontos, ainda na lanterna e agora a nove pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é fora de casa, contra o Fortaleza, sábado (27).