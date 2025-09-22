Trio de Ferro leva mais de 81 mil aos estádios e fatura R$ 3,8 milhões no fim de semana
Náutico, Santa Cruz e Sport mobilizam torcedores e movimentam cifras milionárias no final de semana
Publicado: 22/09/2025 às 10:02
Torcida do Sport, Santa Cruz e Náutico (Rafael Vieira)
O fim de semana foi movimentado nos estádios de Pernambuco, com três grandes jogos envolvendo os principais clubes do estado nas Séries A, C e D do Campeonato Brasileiro. Ao todo, mais de 81 mil torcedores passaram pelas arquibancadas, gerando uma receita superior a R$ 3,8 milhões — um reflexo direto da força das torcidas locais.
Ainda no sábado, nos Aflitos, o Náutico foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0, em partida válida pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. O jogo contou com 13.887 torcedores e gerou uma renda de R$ 592.081,74.
Já no domingo (21), na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Corinthians por 1 a 0 pela 24ª rodada da Série A. Com 26.504 torcedores, o duelo registrou a maior arrecadação do fim de semana no estado: R$ 1.776.835,00, consolidando a partida como o evento esportivo mais lucrativo do período.
O desempenho das torcidas mostra que, mesmo em divisões inferiores, Santa Cruz e Náutico seguem mobilizando suas massas, enquanto o Sport mantém a liderança em bilheteria, impulsionado pela presença na elite e confrontos de alto apelo.
A soma dos números evidencia não apenas a paixão do torcedor pernambucano, mas também o potencial econômico que o futebol local ainda representa — mesmo passando por dificuldades dentro das quatro linhas.
Público/renda do Trio de Ferro no final de semana:
- Náutico 0x1 Ponte Preta (Série C) Público : 13.887/ Renda: R$ 592.081,74
- Santa Cruz 0x0 Maranhão (Série D) Público: 40.892/ Renda: R$ 1.464.705,00
- Sport 1x0 Corinthians (Série A) Público: 26.504/ Renda: R$ 1.776.835,00