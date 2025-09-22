Trio de Ferro leva mais de 81 mil aos estádios e fatura R$ 3,8 milhões no fim de semana

Torcida do Sport, Santa Cruz e Náutico (Rafael Vieira)

O fim de semana foi movimentado nos estádios de Pernambuco, com três grandes jogos envolvendo os principais clubes do estado nas Séries A, C e D do Campeonato Brasileiro. Ao todo, mais de 81 mil torcedores passaram pelas arquibancadas, gerando uma receita superior a R$ 3,8 milhões — um reflexo direto da força das torcidas locais.

O maior público veio da Arena Pernambuco. No sábado (20), Santa Cruz e Maranhão empataram por 0 a 0 pela semifinal da Série D diante de impressionantes 40.892 torcedores. A partida, que terminou sem gols, garantiu a classificação coral para a decisão da competição nacional, com uma renda de R$ 1.464.705,00 — o segundo maior valor entre os jogos no estado no final de semana.

Ainda no sábado, nos Aflitos, o Náutico foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0, em partida válida pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. O jogo contou com 13.887 torcedores e gerou uma renda de R$ 592.081,74.

Já no domingo (21), na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Corinthians por 1 a 0 pela 24ª rodada da Série A. Com 26.504 torcedores, o duelo registrou a maior arrecadação do fim de semana no estado: R$ 1.776.835,00, consolidando a partida como o evento esportivo mais lucrativo do período.

O desempenho das torcidas mostra que, mesmo em divisões inferiores, Santa Cruz e Náutico seguem mobilizando suas massas, enquanto o Sport mantém a liderança em bilheteria, impulsionado pela presença na elite e confrontos de alto apelo.

A soma dos números evidencia não apenas a paixão do torcedor pernambucano, mas também o potencial econômico que o futebol local ainda representa — mesmo passando por dificuldades dentro das quatro linhas.

Público/renda do Trio de Ferro no final de semana: