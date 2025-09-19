Sport não conta com Sérgio Oliveira contra o Corinthians e meia segue sem previsão de retorno

Sérgio Oliveira, meio-campista do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport não contará com o meia português Sérgio Oliveira para o duelo diante do Corinthians, neste domingo (21), na Ilha do Retiro. O jogador de 33 anos está perto de completar dois meses em tratamento no departamento médico rubro-negro, após sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

O problema teve início em julho, durante um treinamento no CT José de Andrade Médicis. Na ocasião, o camisa 27 sofreu um trauma no local e, apesar de um prazo inicial de até seis semanas para retorno, a recuperação não evoluiu como esperado. Sérgio ainda sente dores e permanece sem previsão para voltar aos gramados.

Desde a contusão, o meio-campista realiza sessões diárias de fisioterapia e fortalecimento, mas o clube prefere adotar cautela para evitar uma recaída. A ausência do português é mais uma dor de cabeça para o técnico Daniel Paulista, que já lida com outros desfalques importantes para enfrentar o Timão.

Contratado até dezembro de 2026, Sérgio Oliveira soma 18 partidas pelo Leão nesta temporada, com dois gols e uma assistência. Enquanto o torcedor aguarda a recuperação do experiente armador, o Sport busca alternativas para suprir sua ausência e reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão.