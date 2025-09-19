Sport divulga parcial com 20 mil ingressos vendidos para jogo contra o Corinthians

O Leão recebe o Timão neste domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro

Torcida do Sport em partida na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)

O Sport anunciou, nesta sexta-feira (19), a parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Corinthians, válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Até o momento, 20 mil torcedores estão garantidos no confronto deste domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro.

Os ingressos seguem à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do clube. A expectativa é de casa rubro-negra cheia, mantendo a boa média de público que o Leão vem contando neste Brasileirão.

Foi divulgado que as entradas seriam comercializadas em dois lotes. O primeiro lote, com valor promocional a partir de R$ 20, esteve disponível até às 17h desta sexta-feira (19). Agora, os preços voltam ao valor padrão.

Para este confronto, os setores disponíveis para a torcida rubro-negra são: Arquibancada Frontal, Arquibancada da Sede, Sociais, Cadeira Ampliação, Cadeira Central e Assento Especial. O setor da Arquibancada do Placar será reservado para os torcedores do Corinthians. Os portões da Ilha do Retiro serão abertos às 15h30, duas horas antes do início da partida.

Além da venda de ingressos, os sócios do clube poderão garantir presença por meio do sistema de check-in, condicionado à disponibilidade em cada setor. Os membros da categoria Sócio 87 têm acesso liberado para check-in em qualquer área do estádio. Já os sócios Rubro-Negro podem realizar check-in nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal e Arquibancada da Sede. Para os sócios Leão, o check-in está disponível exclusivamente na Arquibancada da Sede.

VALORES DOS INGRESSOS

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 70

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50

Sede: R$ 100

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 140

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 200

Ilha Lounge: R$ 180

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 70

Cadeiras Ampliação: R$ 70

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Visitante:

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)