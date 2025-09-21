Sport x Corinthians: onde assistir, horário e escalações pela 24ª rodada do Brasileirão

Corinthians x Sport pelo primeiro turno do Brasileirão, na Neo Química Arena (Giuliano Abrahão / Sport Recife)

A Ilha do Retiro recebe neste domingo (21), às 17h30, o duelo entre Sport e Corinthians, válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto, que já decidiu a Copa do Brasil de 2008 no mesmo estádio, agora reúne duas equipes em momentos bem distintos na temporada. Enquanto o Leão segue afundado na lanterna da competição, o Timão vive fase estável, ocupando a nona posição da tabela e classificado para a semifinal da Copa do Brasil deste ano.

A missão do Rubro-Negro não será fácil, já que entra em campo pressionado por resultados e com desfalques importantes. A equipe de Daniel Paulista precisa reagir para fugir da zona de rebaixamento e terá o apoio da torcida na Ilha do Retiro, mas carrega números preocupantes em casa contra clubes paulistas.

Até agora, somou apenas dois pontos nesse recorte, em empates amargos diante de Santos e São Paulo, ambos com gols sofridos nos minutos finais. Na segunda rodada, contra o Palmeiras, o Sport acabou derrotado por 2 a 1.

SPORT



Vindo de um empate em 1 a 1 com o Bragantino, o Leão tem problemas de escalação. O meia Lucas Lima e o volante Pedro Augusto estão suspensos por acúmulo de cartões, obrigando o técnico a reformular a criação e a articulação do time. Caso Atencio não esteja disponível, Matheusinho ou Hyoran podem surgir como opções no meio-campo. Se a escolha for por um esquema com três volantes, Lucas Kal pode ganhar espaço entre os titulares.

Na lateral direita, Hereda segue em tratamento de lesão no púbis e é desfalque certo. Por outro lado, o lateral-esquerdo Igor Cariús, que não atua há cerca de um mês, está recuperado de lesão na panturrilha esquerda e volta a ser opção. No meio-campo, Sérgio Oliveira permanece fora, ainda em recuperação de um problema no tornozelo esquerdo.

Como novidade, o recém-contratado Luan Cândido, último reforço da janela, finalmente poderá estrear. Ele não pôde atuar na rodada passada por ainda pertencer ao RB Bragantino, mas contra o Corinthians já estará à disposição para compor a defesa rubro-negra.

CORINTHIANS

O Corinthians chega ao Recife em um momento de estabilidade sob o comando de Dorival Júnior. O Timão está invicto há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, entre Brasileirão e Copa do Brasil. Desde sua chegada em abril, o treinador acumula 26 partidas, com aproveitamento de 56% e apenas duas derrotas nos últimos 12 compromissos. No primeiro turno, em São Paulo, o Timão já levou a melhor: venceu o Sport por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena.

Para este confronto, Dorival Júnior tem desfalques importantes. O atacante Memphis Depay não deve ser relacionado por conta de um edema na coxa direita. O holandês havia retornado recentemente de uma lesão muscular, mas voltou a sentir dores no jogo contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além dele, o meia Rodrigo Garro sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e segue sem previsão de volta. O jovem atacante Gui Negão, de 18 anos, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o artilheiro Yuri Alberto, com 13 gols na temporada, volta a ganhar ritmo após cirurgia de hérnia inguinal e pode ser titular na Ilha do Retiro. Os volantes José Martínez e Raniele também retornam, recuperados de lesões, reforçando o meio-campo corintiano para o duelo diante do Sport.

FICHA DA PARTIDA



SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Matheusinho; Léo Pereira, Barletta (Romarinho) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.



CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Anglieri; Matheuzinho (Hugo), Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior



Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 17h30

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

4º Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view)