Com Lucas Lima suspenso, Sport tem desfalques para enfrentar o Corinthians

Lucas Lima, camisa 10 do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Mirando o Corinthians, o elenco do Sport se reapresenta nesta terça-feira (16) para iniciar os treinamentos. O Rubro-Negro enfrenta o Timão no próximo domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e encara um cenário complicado em relação ao elenco. O Leão terá ausências importantes.

O meia Lucas Lima e o volante Pedro Augusto não poderão atuar devido ao acúmulo de cartões amarelos, obrigando o técnico Daniel Paulista a reformular a criação e a articulação da equipe.

Além da dupla, contra o Bragantino, na última rodada, o meia Atencio ficou de fora da lista de relacionados por opção técnica, enquanto o atacante Pablo não pôde jogar devido a uma virose. O camisa 92 ainda não teve previsão de retorno divulgada, enquanto a utilização do argentino fica a cargo do treinador.

Daniel Paulista pode utilizar, no meio-campo, opções como Matheusinho ou Hyoran caso Atencio siga fora da lista. Se decidir manter um esquema com três volantes, como foi contra o Massa Bruta, Lucas Kal pode figurar entre os titulares.

DÚVIDAS DURANTE A PREPARAÇÃO

O lateral-direito Hereda segue em tratamento de lesão no púbis e permanece como desfalque certo. Já o lateral-esquerdo Igor Cariús, que não atua desde o duelo contra o São Paulo há cerca de um mês, ainda é dúvida.

Cariús se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está em fase final de transição física, mas a comissão técnica só deve decidir sua participação durante a semana. No meio-campo, Sérgio Oliveira é outro que se recupera de lesão, desta vez no tornozelo esquerdo, e ainda não tem presença confirmada, permanecendo acompanhado pelo Departamento Médico.

LUAN CÂNDIDO LIBERADO

Como novidade, fica à disposição o lateral-esquerdo Luan Cândido, último reforço da janela de transferências, que não pôde estrear na rodada passada por ainda pertencer ao RB Bragantino. Contra o Corinthians, ele será opção para Daniel Paulista na defesa.