Lucas Lima lidera ranking de cartões no Brasileirão e volta a desfalcar o Sport

Novamente desfalque no Leão, o camisa 10 não enfrenta o Corinthians; o meia soma nove cartões amarelos na competição

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Lucas Lima. (Rafael Vieira)

Lucas Lima voltou a ser ausência confirmada no Sport. O meia recebeu seu nono cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, no último domingo (14), em Bragança Paulista, e está suspenso para o duelo contra o Corinthians, pela 24ª rodada da Série A. O número de advertências é o maior da competição, com diferença para os demais atletas, o que chama atenção entre a torcida leonina.

Em 19 partidas disputadas, o camisa 10 já acumula nove cartões, superando, por exemplo, o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, que aparece logo em seguida com sete, junto a outros sete jogadores. Em relação ao elenco leonino, o lateral-direito Matheus Alexandre e o volante Rivera somam cinco amarelos.

As situações recentes que geraram as punições também levantam questionamentos sobre o comportamento do jogador. Contra o Bragantino, Lucas Lima foi advertido por simulação de pênalti. Já diante do Vasco, na 22ª rodada, recebeu cartão ao tirar a camisa na comemoração de um gol.

CARTÕES E PARTICIPAÇÕES EM GOLS

As advertências constantes contrastam com sua produção ofensiva. Até aqui, Lucas soma três gols e três assistências pelo Sport no Brasileirão, número inferior ao de cartões recebidos. Aos 35 anos, o meia é peça central na criação rubro-negra, mas tem sido um desafio para Daniel Paulista lidar com suas suspensões frequentes. O camisa 10 ficou fora de jogos contra Cruzeiro e Bahia, válidos pelo primeiro turno.

PROBLEMA NA ESCALAÇÃO CONTRA O CORINTHIANS

Agora, o treinador precisará buscar alternativas no meio-campo para enfrentar o Corinthians, neste domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro. Sem Lucas Lima, nomes como Hyoran, Matheusinho e até Lucas Kal aparecem como opções para suprir a ausência do principal articulador do Leão. O Sport também não contará com o volante Pedro Augusto, também suspenso por acúmulo de cartões.

