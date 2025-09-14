"Arbitragem tendenciosa e que interferiu no resultado", reclama Sport após empate com o Bragantino

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Arbitro, Anderson Daronco. (Rafael Vieira)

O Sport saiu na bronca com a arbitragem no empate por 1 a 1 com o Bragantino neste domingo (14), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o Leão soltou uma nota oficial questionando o árbitro Anderson Daronco e acusando a condução da arbitragem de "tendenciosa".

O rubro-negro cobrou um pênalti não marcado em Derik, no final do primeiro tempo, em lance com o volante Gabriel, e também questionou a penalidade para o Massa Bruta, em jogada polêmica entre Nathan e Léo Pereira.

"O Sport Club do Recife lamenta profundamente a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida deste domingo contra o Red Bull Bragantino. A condução da arbitragem foi tendenciosa e interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo", disse o Sport, complementando que vai manifestar a indignação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No jogo deste domingo, o gol do Leão foi marcado por Derik, aos 48 minutos do segundo tempo. Já o gol do Massa Bruta foi bastante contestado pelos rubro-negros. Aos 11 minutos do segundo tempo, o lateral Nathan desabou na área após passar por Léo Pereira, que fazia a cobertura. O auxiliar viu um toque do jogador do Sport e sinalizou para o árbitro Anderson Daronco, que marcou o pênalti. O VAR autorizou e Sasha converteu.

Com o empate, o Sport subiu para 11 pontos, ainda na lanterna da competição. O Bragantino é o oitavo colocado, com 31 pontos. O próximo jogo do Leão é no domingo (21), na Ilha do Retiro, contra o Corinthians.

CONFIRA A NOTA COMPLETA

O Sport Club do Recife lamenta profundamente a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida deste domingo contra o Red Bull Bragantino. A condução da arbitragem foi tendenciosa e interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo.

No primeiro tempo, um pênalti claro em Derik Lacerda não foi marcado, mesmo com as imagens evidenciando o toque. Já no segundo tempo, Daronco assinalou um pênalti a favor do adversário, sem sequer consultar o VAR. As imagens da transmissão, no entanto, não mostram nenhum toque do jogador rubro-negro no adversário.

O Sport mais uma vez manifesta sua indignação com a atuação da arbitragem e novamente procurará a Confederação Brasileira de Futebol a fim de pedir explicações sobre as decisões tomadas neste domingo. O Sport exige mais rigor, responsabilidade e transparência da arbitragem brasileira para que episódios como esse não voltem a comprometer a lisura das competições.