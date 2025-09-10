Jorginho afirma que nunca treinará o Sport e volta a comentar sobre o Brasileiro de 1987

Falas do ex-jogador do Flamengo reacenderam polêmicas nas redes sociais entre as duas torcidas

Jorginho, técnico de futebol ( Daniel RAMALHO/VASCO)

O técnico Jorginho voltou a falar sobre a polêmica do título brasileiro de 1987 e afirmou que jamais aceitará comandar o Sport. Em entrevista ao BastiCast, o treinador revelou que foi procurado pelo clube pernambucano em duas oportunidades, mas recusou as propostas por não concordar com a versão que reconhece o Leão como campeão daquele ano.

Campeão do Módulo Verde da Copa União como jogador do Flamengo, Jorginho afirmou que a pressão para que ele declarasse o Sport como vencedor pesou em suas decisões.

"Eles tentaram me contratar duas vezes e eu disse: 'Eu não vou falar que o Sport é campeão' e eles queriam que eu falasse. Eu falei: 'Não, eu não posso falar uma coisa que eu vivi, vivenciei dentro de campo'", declarou.

O ex-lateral, que está há dez meses sem comandar uma equipe, disse ter recebido diversas propostas no período, mas garantiu que o Sport não é uma possibilidade. O último trabalho de Jorginho foi no Coritiba.



"Eu nunca vou trabalhar no Sport. Eu sou campeão brasileiro de 1987 pelo Flamengo, eu já falei isso para os torcedores do Sport e ficam com bronca", completou.

Embora Jorginho e o Flamengo reivindiquem a taça, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconhece oficialmente o Sport como campeão brasileiro de 1987.