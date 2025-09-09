Vice-presidente do Sport explica situação dos salários e prevê acerto com atletas

Raphael Campos ressalta que pagamentos serão feitos integralmente até o fim da semana e que situação segue dentro da normalidade

Raphael Campos, vice-presidente executivo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O vice-presidente do Sport, Raphael Campos, comentou sobre o estado da folha salarial no clube rubro-negro. Em entrevista à Rádio Jornal, o dirigente admitiu que atletas e departamento de futebol ainda não receberam, e que há uma divisão do pagamento entre áreas, mas garantiu que os jogadores receberão a folha até o fim desta semana, dentro do prazo legal previsto.

Segundo o vice-presidente, a situação foi causada por uma questão de fluxo de caixa. Ele explicou que, neste mês, a diretoria decidiu quitar primeiro os funcionários administrativos, na última sexta-feira (5), deixando a folha do futebol para alguns dias depois. O prazo legal para o pagamento dos salários do futebol vai até o 10º dia útil de cada mês, que em setembro corresponde ao dia 12.

"Temos previsão de entrada de receitas nesta semana e resolvemos pagar integralmente todos juntos até o final da semana”, afirmou.

O dirigente também lembrou que o Sport, em várias ocasiões, chegou a antecipar salários, chegando a pagar até antes do último dia útil do mês. Para ele, esse histórico mostra que a diretoria não costuma represar valores quando há disponibilidade de caixa.

"O futebol historicamente se paga até o décimo dia, e em muitos momentos conseguimos antecipar", reforçou.

Raphael Campos ainda lamentou o vazamento interno das informações sobre os atrasos, destacando que a situação foi comunicada de forma transparente ao elenco e ao staff do futebol. Para ele, parte dessas notícias é usada em meio à crise esportiva para gerar instabilidade.

"O dinheiro, estando em caixa, a gente nunca foi de represar e, quando podíamos, pagávamos antecipadamente. Mas isso tudo tratado com muita normalidade, naturalidade e, inclusive, foi envolvido o staff do futebol, o elenco, todos estão cientes, como sempre a gente prima pela transparência internamente", expressou o dirigente.

"O que a gente lamenta são os vazamentos internos, num momento em que a gente sabe que, politicamente, em função dos resultados esportivos, o Sport vira um turbilhão e algumas pessoas se aproveitam disso para plantar uma semente aí e colher alguma coisa, causar uma instabilidade", completou.

PRÓXIMO JOGO DO SPORT

O Sport volta a campo no próximo domingo (14), às 11h, para enfrentar o RB Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha ocupa atualmente a lanterna do Brasileirão, com 10 pontos.

