Campanha amarga: Sport soma apenas 10 pontos de 60 disputados no Brasileirão

Distância para sair do Z4 da Série A já chega a 12 pontos e cenário de reação rubro-negra esfria a cada tropeço

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Time do Sport lamenta. (Rafael Vieira)

O Sport vive uma das temporadas mais difíceis de sua história. Passadas 20 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, o clube pernambucano disputou 60 pontos e conquistou apenas 10, desempenho que o mantém na lanterna da competição, com larga desvantagem para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O aproveitamento é de apenas 16,6%, o mais baixo entre todos os participantes.

Até aqui, o elenco leonino soma uma vitória, sete empates e 12 derrotas. A situação é ainda mais delicada porque o Rubro-Negro não sabe o que é vencer em casa no Brasileirão. Na Ilha do Retiro, palco tradicional de tantas vitórias marcantes, o Leão amarga o maior jejum de sua história como mandante em competições nacionais.

A última vitória diante de seu torcedor aconteceu em março, ainda pelo Campeonato Pernambucano, quando bateu o Santa Cruz por 2 a 0 na semifinal. Desde então, a escassez de resultados positivos em casa se tornou um dos principais símbolos da crise. Três treinadores diferentes não conseguiram, até agora, engatar uma sequência positiva de resultados. Reforços que custaram caro no começo do ano perderam espaço para caras novas, mais modestas, que ganharam a titularidade.

Com 18 rodadas ainda pela frente, o Sport precisaria de uma arrancada praticamente inédita em sua história para escapar do rebaixamento. A falta de vitórias em casa, mesmo com a chegada de Daniel Paulista ao comando técnico, segue sendo dor de cabeça aos rubro-negros. No domingo (31), em plena Ilha do Retiro, o Leão tropeçou e sofreu derrota para o Vasco por 3 a 2.

O Sport já viveu campanhas de luta contra a degola em outras edições da Série A, mas os números de 2025 apontam para um dos piores desempenhos já registrados pelo clube na elite. Quem pensou que as polêmicas com a arbitragem nas primeiras rodadas da competição seriam os grandes problemas durante a trajetória no Brasileiro se enganou e viu o desempenho rubro-negro dentro de campo chamar a atenção negativamente.

Um único triunfo no campeonato

Até aqui, o único triunfo do Sport no Brasileirão foi conquistado longe de seus domínios. A vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada. O resultado deu esperanças de reação, mas rapidamente foi seguido por uma sequência negativa. Nas últimas três partidas, a equipe comandada por Daniel Paulista acumulou tropeços.

Probabilidades de queda aumentam

O desempenho frágil reflete diretamente nas projeções matemáticas. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Sport tem 95,4% de chances de ser rebaixado à Série B. O time soma apenas 10 pontos, enquanto o Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, já alcançou 22, ampliando a distância para 12 pontos.

Com esse cenário, o desafio é duplo: não apenas pontuar, mas também recuperar a confiança do grupo e da torcida, que demonstra impaciência diante dos sucessivos insucessos.

Próximo jogo

O Sport volta a campo no domingo (14), às 11h, contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista.