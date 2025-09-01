Ex-Sport, Pedro Lima é o novo reforço do Porto

O lateral-direito chega por empréstimo do Wolverhampton ao clube português até o fim da temporada

Lateral-direito Pedro Lima, novo reforço do Porto (Divulgação/Porto FC)

O lateral-direito Pedro Lima, de 19 anos, é o novo reforço do Porto no último dia da janela de transferências na Europa. O defensor, revelado pelo Sport, chega aos Dragões por empréstimo do Wolverhampton até o fim da temporada (junho de 2026). O acordo não possui opção de compra.

De acordo com a imprensa portuguesa, como os jornais A Bola e O Jogo, Pedro Lima inicialmente integraria a equipe B do Porto, formada geralmente por atletas do Sub-20, mas também treinaria com o elenco principal e estaria à disposição do técnico italiano Francesco Farioli.

Em imagem que circulou nas redes sociais antes do anúncio oficial, o brasileiro já aparecia vestindo a camisa do Porto. No Wolverhampton, atuou em apenas seis partidas na última temporada, somando uma assistência. Na atual, vinha de dois jogos pela Premier League 2, com a equipe B dos Wolves.

Pedro Lima foi vendido pelo Sport ao Wolverhampton em 2024 por 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões na cotação da época), referentes a 100% dos direitos econômicos do jogador, dos quais o Leão detinha 70%. O restante ficou com o atleta e seu agente.

Pelo Rubro-Negro, o lateral-direito conquistou um Campeonato Pernambucano e participou de 26 jogos, contribuindo ofensivamente com dois gols e duas assistências.