Beto Lago: "Contra o São Paulo, podemos ver o novo Sport em campo?"

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Léo Pereira (Rafael Vieira)

Esperança renovada

O torcedor do Sport vive um momento particular de esperança e motivação. Após uma convincente vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, a equipe rubro-negra parece ter reencontrado um caminho que pode levar à tão sonhada permanência na Série A. Embora o rebaixamento permeie os pensamentos do torcedor, as últimas exibições sob o comando do técnico Daniel Paulista trazer uma nova esperança. Com a possibilidade de atingir o quinto jogo sem derrotas, a torcida vislumbra uma luz no fim do túnel. Atualmente, tem uma diferença de cinco pontos para o Juventude, o 19º colocado, e nove pontos para o Vitória, que ocupa a primeira posição fora da Z4. Entretanto, a equipe precisa vencer para tornar a disputa mais equilibrada na parte inferior da tabela. O próximo desafio será contra o São Paulo, que vive um momento de ascensão com cinco vitórias consecutivas. A incerteza paira sobre qual versão do Tricolor paulista desembarcará no Recife: será que vem com sua força máxima ou com um elenco alternativo, com os jovens talentos da base? Enquanto isso, no lado rubro-negro, Daniel Paulista pode repetir a formação que fez dominou contra os gremistas. A manutenção do entrosamento é essencial, especialmente considerando que a equipe começa a reconquistar a confiança do torcedor, que, após um período de afastamento, começa a ver sinais de renovação e comprometimento no campo.

Carimbar o passaporte

Contra o Anápolis, o Náutico é favorito nos Aflitos. Um empate, carimba o passaporte para a segunda fase. Mas a vitória mantém o Timbu cada vez mais forte na briga pelas primeiras posições do Brasileiro. Porém, todo cuidado com o rival. Chegou a ser lanterna, mas se recuperou e segue brigando para não cair no Z4. O técnico Hélio dos Anjos tem alguns problemas de desfalques, principalmente na defensa (que não sofre gols a sete partidas). Tem que manter a mesma pegada para seguir firme como uma das forças desta Série C.

Patativa em alta contra o Maranhão

O Central faz o primeiro jogo contra o Maranhão fora de casa. O time maranhense entrou neste mata-mata com a pior campanha entre os 16 classificados. Venceu apenas cinco jogos, o que mostra uma campanha irregular nesta Série D. Por outro lado, a Patativa não sabe o que é perder longe de Caruaru. Se repetir o que vimos nos últimos jogos, tem tudo para trazer para o segundo duelo uma boa vantagem. Força, Central!

Pelo milagre da Fênix

O Retrô faz o jogo de sua vida contra o Maringá. Uma derrota pode significar o rebaixamento, dependendo do resultado do Itabaiana. As expectativas para a temporada eram elevadas após perder o título estadual nos pênaltis e ter levantado a taça da Série D no ano anterior. Hoje, o que se vê é uma equipe que não luta em campo. Itamar Schülle enfrentará o seu maior desafio até aqui. Será que conseguirá realizar um verdadeiro “milagre” e resgatar a Fênix das cinzas?