Sport x São Paulo: onde assistir, horário e escalações pela 20ª rodada da Série A

Sport e São Paulo se enfrentam pela 20ª rodada da Série A (Rafael Vieira/DP Foto e Rubens Chiri/São Paulo FC)

Motivado pela primeira vitória no Campeonato Brasileiro, conquistada no último domingo contra o Grêmio em Porto Alegre (RS), o Sport busca mais um resultado positivo. O Leão recebe o São Paulo neste sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno da competição.

O apoio da torcida promete ser um diferencial. A última parcial divulgada pelo clube aponta que 23,5 mil ingressos já foram vendidos para a partida, quase alcançando a capacidade total do estádio, que é de aproximadamente 26 mil espectadores.

Com a atmosfera a favor, o Sport busca mais três pontos fundamentais para sua reação no Brasileirão. O Leão é o lanterna, com nove pontos, cinco a menos que o Juventude, 19º colocado, com 14 pontos. Mais distante ainda está o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

A recuperação precisa ser gradativa, e o desempenho do time sob comando de Daniel Paulista é um indicativo positivo. O Sport não perde há quatro jogos, acumulando três empates (Vitória, Santos e Bahia) e uma vitória sobre o Grêmio.

Outro fator que pode favorecer o Leão é a situação do São Paulo, que divide atenções com a Taça Libertadores. Por isso, o técnico argentino Hernán Crespo deixou fora da delegação que viajou ao Recife quatro titulares: o goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antônio, e o atacante Luciano.

O foco do Tricolor está na próxima terça-feira (19), quando enfrenta o Atlético Nacional (COL), no Morumbi, valendo vaga nas quartas de final da competição continental. O primeiro jogo terminou em 0 a 0.

SPORT

De olho no São Paulo, o técnico Daniel Paulista deve repetir a escalação que conquistou a vitória sobre o Grêmio. O último encontro entre as equipes aconteceu na abertura do Brasileirão, no Morumbi, e terminou empatado em 0 a 0. De lá para cá, muita coisa mudou no Leão. Apenas três atletas do provável time titular deste sábado (Igor Cariús, Rivera e Lucas Lima) também iniciaram aquela partida.

O retrospecto recente, porém, não é favorável ao rubro-negro. Já são 12 jogos sem vencer o São Paulo na Série A, com sete derrotas e cinco empates. A última vitória leonina no confronto foi há uma década, por 2 a 0, na Arena de Pernambuco, quando Rogério Ceni ainda defendia o gol tricolor. Na Ilha do Retiro, o tabu é ainda mais longo: o Sport não supera o São Paulo no estádio desde 2001, quando venceu por 1 a 0.

"Acho que, seja o time titular ou reserva, temos que encarar como uma final, assim como em todos os jogos a partir de agora. Acho que é isso que todos estão procurando fazer, independentemente de qual time for do outro lado. O Sport é muito grande para jogar de igual para igual com qualquer equipe, e é aproveitar esse momento para dar sequência em busca de mais vitórias", afirmou o meia-atacante Matheusinho.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

SÃO PAULO

O São Paulo finalizou a preparação na capital paulista para o duelo contra o Sport com quatro novidades. Sob o comando de Hernán Crespo, no CT da Barra Funda, o goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o lateral-esquerdo Nicolas e o meia Pedro Ferreira, atletas do sub-20, participaram das atividades.

A tendência é que o Tricolor entre em campo com uma formação mista. Entre os relacionados para a partida está o meia-atacante Lucas Moura, recuperado de uma lesão no joelho direito. O camisa 7 volta a ganhar minutagem e será opção no confronto deste sábado.

"Tem o jogo no final de semana (Sport), e vamos ver o que o professor está planejando. A tendência é ir aumentando a minutagem, até poder entrar na escalação inicial", disse Lucas Moura.



FICHA DA PARTIDA



SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.



SÃO PAULO:Young; Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreirinha e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.



Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 18h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

4º Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Record (TV aberta), Cazé TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

