Sport comemora 50 anos do "Super Time da Ilha" com camisa especial e homenagem

Elenco histórico encerrou maior jejum da história do Leão; uniforme de edição limitada está sendo vendido por R$ 274,90

Sport lança camisa em homenagem ao "Super Time da Ilha" de 1975 (Igor Cysneiros/Sport Club do Recife)

O Sport comemora, em 2025, o marco de 50 anos de um título estadual emblemático em sua história. Em 1975 o "Super Time da Ilha" encerrou um jejum de 12 anos sem conquistas no Campeonato Pernambucano.

Para celebrar a data, o clube rubro-negro lançou uma camisa especial e limitada em homenagem ao elenco que marcou uma geração. O manto está sendo vendido por R$274,90 nas lojas PST. O anúncio contou com a participação especial do Quinteto Violado, que compôs e interpretou a música "Super Time da Ilha", inspirada no elenco campeão de 1975.

Naquele ano, o Leão, comandado por craques como o meia Luciano Velozo e o centroavante Dario, entrou para a história ao conquistar o 20º título estadual. O gol decisivo, marcado por Assis contra o Náutico, foi suficiente para garantir a taça mesmo com a vantagem do empate nos Aflitos — vitória que ainda frustrou o bicampeonato do rival alvirrubro.

"É uma alegria muito grande porque a gente torce por um time que tem uma resposta de público muito grande e a gente cantar as glórias desse time através de uma música composta pelo Quinteto é um momento de alegria, de emoção e principalmente neste lindo estádio (Ilha do Retiro)", destacou Marcelo Melo, compositor e músico da formação original do grupo Quinteto Violado.

