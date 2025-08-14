Emprestado pelo Sport, Chico aparece falando outra língua em vídeo pelo Hapoel Tel Aviv

No Hapoel Tel Aviv, Chico utilizará a camisa número quatro, mesma numeração que utilizava no Sport

Chico, zagueiro do Sport que foi emprestado ao Hapoel Tel Aviv FC (Divulgação/ Hapoel Tel Aviv FC)

Emprestado pelo Sport, Chico já está se integrando a sua nova casa, inclusive falando o idioma do país. O zagueiro que foi contratado pelo Hapoel Tel Aviv até junho de 2026 apareceu em vídeo postado nas redes sociais do clube falando em outra língua. O idioma oficial da Israel é o hebraico.



No vídeo também é possível ver a camisa do clube com o nome de Chico estampado na língua árabe e a numeração que o zagueiro utilizará, que será a mesma que usava no Sport, o número quatro.

O Hapoel Tel Aviv ainda disputa dois campeonatos na temporada, a Israeli Premier League e a Toto Cup. Além do zagueiro recém-chegado, a equipe israelense também conta com a presença de outro brasileiro no elenco, o meio-campista Falcão, que chegou ao clube no início de julho de 2025. A adaptação de Chico ao futebol de Israel se torna mais fácil com a presença de outro brasileiro no elenco, onde ambos podem facilitar a comunicação com seus companheiros.

No próximo sábado (16), o Hapoel Tel Aviv disputa a semifinal da Toto Cup contra o Hapoel Be'er Sheva. A partida pode marcar a estreia de Chico pelo time israelense.



CHICO NO SPORT



Em 2025, Chico atuou em 28 partidas pelo Sport, sendo titular em 27 ocasiões. No entanto, desde a chegada do técnico Daniel Paulista e a contratação do zagueiro Ramon Menezes, o cria da base do Sport perdeu espaço no time titular, mas seguia como primeira opção no banco de reservas, mesmo não sendo utilizado nos últimos quatro jogos, quando já estava em processo para se transferir para o novo clube.



Formado nas categorias de base rubro-negras, Chico atuou em mais de 150 partidas pelo Leão e defendeu o clube por mais de 15 anos. Nesse período, conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano e participou de dois acessos à Série A do Campeonato Brasileiro (2019 e 2024).

