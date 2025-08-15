diariodepernambuco.com.br
Sport
ILHA DO RETIRO

Sport divulga parcial com mais de 23 mil ingressos vendidos para jogo contra o São Paulo

Com expectativa de casa cheia, o Sport recebe a equipe paulista neste sábado (16), às 18h30, pela 20ª rodada da Série A

Caio Antunes

Publicado: 15/08/2025 às 14:22

Seguir no Google News Seguir

Torcida do Sport na Ilha do Retiro/Paulo Paiva / Sport Recife

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)

Expectativa de casa cheia. O Sport divulgou nesta sexta-feira (15) uma nova parcial de ingressos para o duelo contra o São Paulo na Ilha do Retiro. Ao todo, 23.500 ingressos já foram comercializados para o duelo deste sábado (16), às 18h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Veja também:

Com a evolução da equipe nas últimas rodadas e após a primeira vitória na disputa da elite nacional de 2025, o torcedor rubro-negro promete lotar a Ilha do Retiro e empurrar a equipe frente ao rival paulista.

Os ingressos seguem à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do clube. As entradas estão sendo vendidas em dois lotes. O primeiro, com valor promocional a partir de R$ 20,00, estará disponível até esta sexta-feira. No dia do jogo, os preços retornam ao valor padrão. Os setores da Arquibancada Frontal, Sede e Assentos Especiais já estão esgotados.


Valores dos ingressos:


Promocional – Lote 1 (até 15/08)

Cadeiras Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
Arquibancada Frontal: R$ 30

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Sede: R$ 80
Arquibancada Frontal: R$ 50

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Sede: R$ 160
Arquibancada Frontal: R$ 100
Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Assento Especial: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

 

 

Casa cheia , Ilha do Retiro , Parcial de público , São Paulo , Série A , Sport , torcida
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP