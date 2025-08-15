Sport divulga parcial com mais de 23 mil ingressos vendidos para jogo contra o São Paulo
Com expectativa de casa cheia, o Sport recebe a equipe paulista neste sábado (16), às 18h30, pela 20ª rodada da Série A
Publicado: 15/08/2025 às 14:22
Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)
Expectativa de casa cheia. O Sport divulgou nesta sexta-feira (15) uma nova parcial de ingressos para o duelo contra o São Paulo na Ilha do Retiro. Ao todo, 23.500 ingressos já foram comercializados para o duelo deste sábado (16), às 18h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Com a evolução da equipe nas últimas rodadas e após a primeira vitória na disputa da elite nacional de 2025, o torcedor rubro-negro promete lotar a Ilha do Retiro e empurrar a equipe frente ao rival paulista.
Os ingressos seguem à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do clube. As entradas estão sendo vendidas em dois lotes. O primeiro, com valor promocional a partir de R$ 20,00, estará disponível até esta sexta-feira. No dia do jogo, os preços retornam ao valor padrão. Os setores da Arquibancada Frontal, Sede e Assentos Especiais já estão esgotados.
Valores dos ingressos:
Promocional – Lote 1 (até 15/08)
Cadeiras Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
Arquibancada Frontal: R$ 30
Sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Sede: R$ 80
Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Sede: R$ 160
Arquibancada Frontal: R$ 100
Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Assento Especial: R$ 100
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Visitante
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)