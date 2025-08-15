Sport divulga parcial com mais de 23 mil ingressos vendidos para jogo contra o São Paulo

Com expectativa de casa cheia, o Sport recebe a equipe paulista neste sábado (16), às 18h30, pela 20ª rodada da Série A

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)

Expectativa de casa cheia. O Sport divulgou nesta sexta-feira (15) uma nova parcial de ingressos para o duelo contra o São Paulo na Ilha do Retiro. Ao todo, 23.500 ingressos já foram comercializados para o duelo deste sábado (16), às 18h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Com a evolução da equipe nas últimas rodadas e após a primeira vitória na disputa da elite nacional de 2025, o torcedor rubro-negro promete lotar a Ilha do Retiro e empurrar a equipe frente ao rival paulista.

Os ingressos seguem à venda e podem ser adquiridos através do site oficial do clube. As entradas estão sendo vendidas em dois lotes. O primeiro, com valor promocional a partir de R$ 20,00, estará disponível até esta sexta-feira. No dia do jogo, os preços retornam ao valor padrão. Os setores da Arquibancada Frontal, Sede e Assentos Especiais já estão esgotados.



Valores dos ingressos:



Promocional – Lote 1 (até 15/08)

Cadeiras Central: R$ 70

Assento Especial: R$ 40

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)

Arquibancada Frontal: R$ 30

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 80

Arquibancada Frontal: R$ 50

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 160

Arquibancada Frontal: R$ 100

Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)