Sport acerta a contratação do volante Lucas Kal

Volante Lucas Kal em passagem pelo Atlético-GO (Ingryd Oliveira/ACG)

O Sport está próximo de anunciar a contratação do volante Lucas Kal, ex-São Paulo e Vasco, que defendeu o Al-Riyadh, da Arábia Saudita, na última temporada. O jogador chega ao Recife sem custos, após encerrar vínculo com o clube saudita, e deve assinar contrato com o Leão até o fim de 2026.

A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pelo Diario de Pernambuco. No Al-Riyadh, Lucas Kal foi peça importante. O atleta atuou como titular em 31 partidas, balançou as redes três vezes e contribuiu com duas assistências. Além da função no meio de campo, também pode jogar como zagueiro na equipe de Daniel Paulista.

Revelado pelo São Paulo, o volante acumula passagens por Paraná, Guarani, América-MG, Nacional (Portugal) e Atlético Goianiense. No currículo, foi campeão do Campeonato Goiano e a Série A2 do Paulista.