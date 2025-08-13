diariodepernambuco.com.br
Sport oficializa saída do zagueiro Chico por empréstimo ao Hapoel Tel Aviv, de Israel

Leão receberá 100 mil dólares pela cessão do atleta até junho de 2026

Gabriel Farias

Publicado: 13/08/2025 às 16:30

Chico, zagueiro do Sport/Rafael Vieira/FPF

O Sport oficializou, nesta quarta-feira (13), o empréstimo do zagueiro Chico ao Hapoel Tel Aviv, de Israel. O clube israelense pagará 100 mil dólares (R$ 540 mil) pela cessão do defensor até junho de 2026, com opção de compra prevista em contrato.

 

Chico já havia viajado para realizar exames médicos com a nova equipe e foi aprovado. Inicialmente, a proposta apresentada pelo Hapoel havia sido recusada pela diretoria leonina, mas a equipe israelense aumentou os valores para fechar o negócio. Com a nova oferta em mãos, o jogador solicitou a liberação para deixar o clube pernambucano.

Formado nas categorias de base rubro-negras, Chico atuou em mais de 150 partidas pelo Leão e defendeu o clube por mais de 15 anos. Nesse período, conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano e participou de dois acessos à Série A do Campeonato Brasileiro (2019 e 2024).

Com contrato vigente até o fim de 2026, o defensor atuou em 28 partidas nesta temporada, a maioria como titular. No entanto, desde a chegada do técnico Daniel Paulista, perdeu espaço no time principal, mas seguia como primeira opção no banco de reservas.

 

