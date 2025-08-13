diariodepernambuco.com.br
Sport
Sport

A pedido do Sport, CBF desconvoca Zé Lucas de amistosos da Seleção Sub-17

CBF atende pedido do Sport e desconvoca Zé Lucas de amistosos da Seleção Brasileira Sub-17

Paulo Mota

Publicado: 13/08/2025 às 12:50

Seguir no Google News Seguir

Zé Lucas, Seleção Brasileira Sub-17/Wanderson Colino/CBF

Zé Lucas, Seleção Brasileira Sub-17 (Wanderson Colino/CBF)

O volante Zé Lucas estará à disposição do Sport para a sequência do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido do clube pernambucano e desconvocou o jogador da seleção brasileira sub-17, que faria dois amistosos contra a Costa Rica nos dias 21 e 24 de agosto. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal GE e confirmada pela reportagem do DP Esportes.

Veja também:
Convocado pelo técnico Dudu Patetuci, o atleta do Leão não é apenas presença constante na Seleção Canarinho, mas também carrega a braçadeira de capitão. Os duelos contra os costarriquenhos serão os últimos compromissos da equipe antes da Copa do Mundo da categoria, que será disputada em novembro, no Catar. 

Com a decisão, Zé Lucas reforça o Leão da Ilha nos confrontos diante de São Paulo, neste sábado (17), na Ilha do Retiro, e contra o Palmeiras, no dia 24, no Allianz Parque, partidas que podem marcar a reação do Rubro-Negro na Série A.

Titular absoluto desde o início da temporada, Zé Lucas ganhou espaço durante o Campeonato Pernambucano e se tornou peça-chave no time rubro-negro. Com 24 jogos em 2025, já atraiu olhares de clubes do exterior, que chegaram a apresentar propostas para tirá-lo do Sport.

Apesar da recente melhora na competição, são quatro partidas de invencibilidade, o Sport segue na lanterna da Série A, com apenas nove pontos. A distância para o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de nove pontos.

1 / 9
Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas
2 / 9
Zé Lucas, volante do Sport
3 / 9
Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas
4 / 9
Zé Lucas, Seleção Brasileira Sub-17
5 / 9
Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas
6 / 9
Recife, PE, 11/07/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(09) a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste 2025 na Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas.
7 / 9
Recife, PE, 11/07/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(09) a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste 2025 na Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas
8 / 9
Recife, PE, 11/07/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(09) a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste 2025 na Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas
9 / 9
Zé Lucas, volante do Sport

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)
Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse s&aacute;bado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no est&aacute;dio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Z&eacute; Lucas (Rafael Vieira)
Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)
Zé Lucas, Seleção Brasileira Sub-17 (Wanderson Colino/CBF)
Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)
Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)
Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)
Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)
Zé Lucas, volante do Sport (Rafael Vieira/FPF)

amistoso , palmeiras , Pedido , São Paulo , seleção brasileira , Sport , sub17 , volante , Zé Lucas
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP