A pedido do Sport, CBF desconvoca Zé Lucas de amistosos da Seleção Sub-17

Zé Lucas, Seleção Brasileira Sub-17 (Wanderson Colino/CBF)

O volante Zé Lucas estará à disposição do Sport para a sequência do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido do clube pernambucano e desconvocou o jogador da seleção brasileira sub-17, que faria dois amistosos contra a Costa Rica nos dias 21 e 24 de agosto. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal GE e confirmada pela reportagem do DP Esportes.

Convocado pelo técnico Dudu Patetuci, o atleta do Leão não é apenas presença constante na Seleção Canarinho, mas também carrega a braçadeira de capitão. Os duelos contra os costarriquenhos serão os últimos compromissos da equipe antes da Copa do Mundo da categoria, que será disputada em novembro, no Catar.

Com a decisão, Zé Lucas reforça o Leão da Ilha nos confrontos diante de São Paulo, neste sábado (17), na Ilha do Retiro, e contra o Palmeiras, no dia 24, no Allianz Parque, partidas que podem marcar a reação do Rubro-Negro na Série A.

Titular absoluto desde o início da temporada, Zé Lucas ganhou espaço durante o Campeonato Pernambucano e se tornou peça-chave no time rubro-negro. Com 24 jogos em 2025, já atraiu olhares de clubes do exterior, que chegaram a apresentar propostas para tirá-lo do Sport.

Apesar da recente melhora na competição, são quatro partidas de invencibilidade, o Sport segue na lanterna da Série A, com apenas nove pontos. A distância para o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de nove pontos.