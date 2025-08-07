Lucas Lima projeta "guerra" contra o Grêmio e cobra poder de decisão no Sport

Em meio à seca de vitórias, o Leão encara o Tricolor Gaúcho por reação urgente na luta contra o rebaixamento

Lucas Lima durante coletiva no Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro e afundado na lanterna da tabela, o Sport segue em busca de uma virada de chave urgente na Série A. Neste domingo (10), o Leão visita o Grêmio, às 20h30, em Porto Alegre, em confronto entre duas equipes pressionadas por resultados.

Na preparação para o duelo, o meia Lucas Lima falou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (7), no Centro de Treinamento rubro-negro, e adotou um discurso de confiança, apesar do momento delicado do Rubro-Negro.

"Acredito que temos que confiar até o final. É um momento difícil, delicado, mas nesses últimos jogos ficou a lição de que somos capazes. Se acreditarmos um pouco mais, nós conseguimos. Hoje em dia, no futebol, você vai ter dificuldade no jogo, situações difíceis, momentos em que você não vai conseguir controlar a partida. Mas se não tiver medo, você pode brigar até o final. E nessas três partidas, fica essa lição.”

Lucas Lima se refere às partidas recentes (contra Botafogo, Vitória, Santos e Bahia) onde o Sport chegou a criar chances claras para vencer, mas esbarrou na má pontaria e nos erros defensivos nos minutos finais. Em todos esses confrontos, o Leão esteve próximo de conquistar a primeira vitória, mas saiu apenas com empates, aumentando a angústia da torcida e prolongando uma sequência de mais de quatro meses sem triunfos na temporada.

O duelo com o Grêmio, longe da Ilha do Retiro, promete ser mais um grande desafio. Ciente do cenário, o camisa 10 rubro-negro destacou o peso do confronto e comentou sua visão diante do adversário gaúcho.

"É um grande jogo. Em situações normais, creio que já seria uma guerra, e agora, então, nem se compara. É assim que vamos tratar a partida e estamos vivendo essa semana: sabendo da nossa crescente, do quanto temos melhorado. Mas a gente não pode perder mais tempo. Temos humildade, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas temos que fazer o que o professor pede para nós e tentar, de todas as formas, anular a equipe deles, que é qualificada, procurando nossa maneira de jogar. Acredito que vai ser uma guerra", expressou o meia.

TRABALHO PARA CHEGAR AO CAMINHO DO GOL

Lucas Lima reconheceu que, mesmo com a evolução tática e o volume de jogo atingidos pela equipe sob o comando de Daniel Paulista, o time tem falhado na missão de balançar as redes. O camisa 10, que voltou a marcar no empate contra o Santos, assumiu a responsabilidade individual e cobrou mais precisão e poder de decisão do setor ofensivo.



O atleta de 35 anos vive um novo momento dentro de campo. Com a chegada de Daniel Paulista, voltou a atuar centralizado, como um verdadeiro camisa 10, função que potencializa suas qualidades. Antes, com Pepa e António Oliveira, havia sido deslocado para atuar aberto pelas pontas.

De volta ao time após cumprir suspensão na rodada passada pelo terceiro cartão amarelo, Lucas Lima tenta conduzir a reação do Sport no duelo contra o Grêmio, já que o Leão da Ilha segue com apenas seis pontos na tabela.

"Estamos trabalhando bastante, mas, no final do jogo, você tem que fazer o gol. Individualmente, tenho me cobrado mais para ser mais decisivo, não apenas com passes, mas também com gols. Acho que cada um de nós, do setor ofensivo, tem que ter esse poder de decisão, de fazer o gol", avaliou.

"Fica na nossa responsabilidade, dos jogadores do meio para frente. É chamar a responsabilidade, porque, quando sair o primeiro, vários gols também vão sair. Estamos nos dedicando, e é colocar um pouco mais de capricho na hora do jogo, e vai dar tudo certo", finalizou Lucas Lima.