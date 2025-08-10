Grêmio x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 19ª rodada da Série A

Grêmio e Sport se enfrentam pela 19ª rodada da Série A (Lucas Uebel/Grêmio FBPA e Sandy James/DP Foto)

Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo, às 20h30, em Porto Alegre, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em duelo de duas equipes pressionadas, só a vitória pode fazer um dos lados respirar.

Na lanterna, o Leão vive uma sequência de 19 jogos sem vitória na temporada, sendo 16 deles pelo Brasileirão, e tenta, mais uma vez, conquistar a tão esperada virada de chave na luta contra o rebaixamento.

O Tricolor, que vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense, ocupa atualmente a 14ª colocação da Série A, com 20 pontos, cinco a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

SPORT

Diante do adversário deste domingo, no palco do confronto, o retrospecto recente pode jogar a favor do elenco leonino. Na Arena do Grêmio, o Sport venceu quatro dos últimos cinco jogos pela Série A contra o Tricolor Gaúcho.

Para tentar ampliar essa marca positiva e, enfim, conquistar a primeira vitória no campeonato, o Rubro-Negro contará com o retorno do meia Lucas Lima, que cumpriu suspensão no empate com o Bahia na rodada passada.

Outra novidade é o lateral-direito Aderlan, novo reforço anunciado na sexta-feira (8), que já está à disposição de Daniel Paulista após ter seu nome publicado no BID da CBF. No entanto, o lateral-direito Hereda e o meia Sérgio Oliveira, entregues ao departamento médico, seguem como baixas.

"Temos humildade, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas temos que fazer o que o professor pede para nós e tentar, de todas as formas, anular a equipe deles, que é qualificada, procurando nossa maneira de jogar. Acredito que vai ser uma guerra", expressou Lucas Lima.

GRÊMIO

O técnico Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Kannemann, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também terá como desfalques os lesionados Gustavo Martins, João Lucas, João Pedro, Rodrigo Ely e Monsalve.

Entre as novidades do Grêmio, o zagueiro paraguaio Balbuena, recém-contratado na janela de transferências, fará sua estreia já como titular. O centroavante Carlos Vinícius, que também chegou nesta metade da temporada, deve começar no banco de reservas. Sem laterais-direitos de ofício disponíveis, Camilo pode ser improvisado na posição. Após cumprir suspensão, Marlon e Cristian Olivera retornam ao time.

Recuperado de lesão, Cuéllar volta a ser opção para o treinador. O Grêmio teve uma semana livre para treinamentos, mas a pressão sobre Mano Menezes é grande para que o futebol apresentado melhore e o time se afaste da parte de baixo da tabela.

FICHA DA PARTIDA



GRÊMIO: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Edenílson), Riquelme, Cristian Olivera e Alysson; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.



SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Barletta (Léo Pereira), Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Horário: 20h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

4º Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)