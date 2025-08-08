Yuri Romão rebate Luciano Bivar e diz que processará ex-presidente do Sport

Yuri Romão, presidente do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O presidente do Sport, Yuri Romão, respondeu às recentes declarações do ex-presidente Luciano Bivar, feitas nesta sexta-feira (8), durante um almoço organizado pelo grupo de oposição "Leões pela Mudança", que teve o objetivo de coletar assinaturas para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), visando articular um pedido de impeachment contra o atual mandatário.

Em nota oficial, o dirigente rubro-negro acusou Bivar de liderar uma "campanha caluniosa e difamatória" e afirmou que tomará medidas judiciais. Yuri não poupou críticas ao ex-mandatário, dizendo que as ofensas ultrapassam o debate esportivo e político.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Luciano Bivar declara que o atual mandatário do Sport "veio para assaltar o clube". O almoço reuniu outras lideranças da política do Sport. Ricardo Sá Leitão, Delmiro Gouveia, Rafael Arruda e Augusto Caldas também estiveram presentes.

"O ex-presidente Luciano Bivar, inconformado com a derrota vexatória nas urnas, tem procurado atingir a minha honra, a minha reputação e a minha dignidade, através de uma campanha caluniosa e difamatória. O objetivo todos sabem: tomar o poder de forma ilegítima e anti democrática", comunicou Yuri Romão.

"As reiteradas ofensas escapam do campo das ideias e do discurso político, provocam um sentimento de vergonha e enojam os verdadeiros rubro-negros e todos os cidadãos que já não suportam a utilização da velha política, na qual Bivar é figura proeminente. Essa campanha sórdida contra minha honra já ultrapassou todos os limites do aceitável", completou.

Presidente do Sport vai mover ação na Justiça



Yuri Romão ainda manifestou que pessoas com esse tipo de postura não devem ter espaço no clube, e afirmou que vai acionar o Poder Judiciário para processar criminalmente Bivar.

"Informo que o referido ex-presidente será processado criminalmente e o Poder Judiciário será o freio para quem se comporta à margem do estado democrático de direito. Pessoas com esse tipo comportamento não têm mais espaço no futebol, e muito menos no Sport Club do Recife. Suas aparições só evidenciam a fragilidade do diminuto grupo que ele lidera", finalizou.

Entre os principais pontos alegados pela oposição como base para o pedido de impeachment estão supostos contratos ilegais com empresas ligadas à família de Yuri Romão, falta de transparência administrativa, conflito de interesses, abandono de patrimônio do clube e descontrole financeiro.

Confira o pronunciamento completo do presidente do Sport:

