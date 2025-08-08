"Veio para assaltar o clube", diz Luciano Bivar sobre Yuri Romão em almoço por impeachment

Oposição do Sport se reuniu nesta sexta-feira para coletar assinaturas visando a convocação de uma AGE

Luciano Bivar criticou Yuri Romão em almoço de oposição do Sport por impeachment do atual presidente rubro-negro (Reprodução/Redes Sociais/carecadixpo e Paulo Paiva/Sport Recife)

O grupo de oposição "Leões pela Mudança", formado por sócios e torcedores do Sport, realizou nesta sexta-feira (8) um almoço com objetivo de coletar assinaturas para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), visando formalizar o pedido de impeachment do atual presidente do clube, Yuri Romão. Presente no encontro, Luciano Bivar, ex-presidente rubro-negro, deu fortes declarações contra o atual mandatário do Leão.

O almoço também reuniu outras lideranças da política do Sport. Ricardo Sá Leitão, Delmiro Gouveia, Rafael Arruda e Augusto Caldas também estiveram presentes. Durante o encontro, o clima foi de insatisfação com a atual gestão.

"Ele veio aqui para assaltar o clube", expressou Luciano Bivar em vídeo que circula nas redes sociais. O ex-presidente do Sport ainda afirmou que o encontro simboliza o sentimento de resistência da torcida: "Nesse almoço, eu vejo que o Sport está no coração de todos nós aqui. Ele não morreu".

Entre os principais pontos alegados pela oposição como base para o pedido de impeachment estão supostos contratos ilegais com empresas ligadas à família de Yuri Romão, falta de transparência administrativa, conflito de interesses, abandono de patrimônio do clube e descontrole financeiro.

Apesar de as assinaturas não garantirem, por si só, a convocação da assembleia, já que o estatuto atual do clube exige uma etapa prévia de aprovação no Conselho Deliberativo, os oposicionistas reforçam a importância do movimento como instrumento de mobilização política.

O presidente do Sport, Yuri Romão, respondeu às declarações de Luciano Bivar. Em nota oficial, o presidente rubro-negro acusou Bivar de liderar uma "campanha caluniosa e difamatória" e afirmou que tomará medidas judiciais.

Confira o pronunciamento completo de Yuri Romão:

"O ex-presidente Luciano Bivar, inconformado com a derrota vexatória nas urnas, tem procurado atingir a minha honra, a minha reputação e a minha dignidade, através de uma campanha caluniosa e difamatória. O objetivo todos sabem: tomar o poder de forma ilegítima e anti democrática.

As reiteradas ofensas escapam do campo das ideias e do discurso político, provocam um sentimento de vergonha e enojam os verdadeiros rubro-negros e todos os cidadãos que já não suportam a utilização da velha política, na qual Bivar é figura proeminente. Essa campanha sórdida contra minha honra já ultrapassou todos os limites do aceitável.

Informo que o referido ex-presidente será processado criminalmente e o Poder Judiciário será o freio para quem se comporta à margem do estado democrático de direito. Pessoas com esse tipo comportamento não têm mais espaço no futebol, e muito menos no Sport Club do Recife. Suas aparições só evidenciam a fragilidade do diminuto grupo que ele lidera."