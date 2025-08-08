Beto Lago: 'Sport e Grêmio vivem momentos de turbulências dentro e fora dos gramados'

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Time do Sport lamenta. (Rafael Vieira)

Bem parecidos

No domingo, o Sport se desloca até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, em duelo que promete ser tenso e decisivo. Para os torcedores leoninos, a chance de conquistar a primeira vitória, especialmente considerando o histórico recente de ambos os times. Do outro lado, os gremistas enfrentando sua própria cruzada para superar uma fase negativa. Embora tenha triunfado sobre o Fortaleza recentemente, em casa, o time gaúcho vem de uma derrota para o Fluminense e luta para se encontrar nos gramados. Mas tem algo parecido entre os dois clubes. As tensões nos bastidores do Grêmio são enormes. O clube enfrenta um clima de instabilidade, especialmente com a proximidade das eleições que podem redefinir a estrutura do conselho. Em setembro, 150 novos conselheiros serão escolhidos, e em novembro, haverá a eleição para presidente. O atual presidente, Alberto Guerra, que não deve buscar a reeleição, tem sido alvo de críticas pesadas por parte da torcida, que o acusa de desinteresse pela gestão do clube e de não responder às necessidades do time. O Grêmio Independente, tradicional movimento de torcedores, já se desvinculou do atual presidente e declarou apoio ao pré-candidato Marcelo Marques, que comprou a gestão da Arena, promete inovações, incluindo a vinda do técnico José Mourinho. Assim, Grêmio e Sport vivem em um contexto de turbulência e incertezas, dentro e fora das quatro linhas.

O amigo professor Guibson Dantas não encontrou dificuldade para adquirir ingressos para o jogo entre Grêmio e Sport. Todos os setores da Arena estavam disponíveis, um fato raro considerando que o clube gaúcho conta com mais de 90 mil sócios em dia e uma capacidade de pouco mais de 55 mil torcedores. Mesmo com ingressos a R$ 20, a falta de entusiasmo da torcida é um sinal claro da perda de força e conexão entre os fãs e o clube.

Entrevista no Traíras

Destaco a entrevista de Ricardo de Sá Leitão no programa Léo Medrado & Traíras. Se não assistiu, recomendo que busque no YouTube. Ele colocou os pontos mais importantes que o movimento Leões Pela Mudança sustentam ao pedir a saída de Yuri Romão, apontando a atual gestão como temerária. Hoje, no Boi & Brasa, o movimento promove almoço para coletar assinaturas que solicitam a abertura da Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

A volta do Unibol

Novidade no futebol estadual, com o retorno do Unibol, após mais de duas décadas fora das competições oficiais. Pioneiro no Estado ao adotar o modelo de clube-empresa nos anos 90, agora ressurge como SAF. O novo clube começará com um foco na formação de jovens atletas, abrangendo as categorias sub-12 até sub-20, com equipes de 20 jogadores por categoria. No dia 30 de agosto, ocorrerá uma peneira para atletas do sub-12, nascidos em 2013 e 2014. A SAF do Unibol foi criada com capital 100% privado e incubada na Universidade Federal de Pernambuco, através do Laboratório de Estudos em Gestão do Esporte.