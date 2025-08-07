Sport vive bastidores agitados, com oposição querendo impeachment do presidente Yuri Romão

Oposição do Sport promove um almoço para recolher assinaturas com o objetivo de um possível impeachment do presidente Yuri Romão; gestão atual critica

Yuri Romão, presidente do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

Vivendo uma terrível fase dentro de campo, o Sport também passa a ter os bastidores cada vez mais agitados e turbulentos. Enquanto a oposição se articula com o objetivo de um pedido de impeachment do presidente Yuri Romão, a situação do clube defende a gestão feita pelo mandatário.

Nesta sexta-feira (8), a oposição do Sport promove um almoço com o objetivo de iniciar a coleta de assinaturas para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A mobilização visa formalizar o pedido de impeachment do presidente do clube, Yuri Romão.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, nesta quinta-feira (7), o membro do grupo de oposição Leões Pela Mudança, Ricardo de Sá Leitão, falou sobre os motivos que levaram ao pedido pelo impeachment do atual presidente.

Segundo Ricardo, que também é ex-VP do Conselho do Sport, o requerimento não está atrelado aos resultados do clube, financeiros e esportivos. O membro da oposição ressaltou que os fundamentos se baseiam no estatuto do clube e na Lei Geral do Esporte.

“O pedido tem alguns eixos temáticos. O primeiro é sobre o conflito de interesse e a violação da causa de moralidade. Existe uma fuga de um padrão ético. Yuri (Romão) é sócio de uma empresa que teve incluída nas suas atividades o agenciamento de profissionais de futebol”, explicou.

“Mesmo que concretamente não tenha levado a um dano ao Sport, é um conflito de interesses potencial. Essa mesma empresa, na Recuperação Judicial, aparece como uma credora do Sport”, completou.



Defesa da gestão

Em contrapartida da busca da oposição por uma destituição do presidente, a atual gestão executiva saiu em defesa do trabalho realizado e de uma instabilidade interna no clube.

Em entrevista ao programa Momento Esportivo, da Rádio Clube, o vice-presidente do Sport, Raphael Campos, falou sobre o pedido de impeachment e ressaltou os pontos positivos da gestão rubro-negra.

“No Sport a gente tem uma cultura de instabilidade eterna. A gente precisa pacificar e parar com esse negócio de toda hora querer tirar o presidente que está na cadeira. Eu acho legitimo protestar, buscar, mas tem que ver o que está por trás dos interesses dessas pessoas, para fazer um juízo de valor melhor”, destacou o vice-presidente executivo.

“Chegamos até a sofrer ameaças, coisa baixa mesmo. De quem não quer ver o bem do Sport, quer ver tumulto, o caos. Sabem que a gente organizou o clube e que estamos em uma situação bem melhor do que pegamos lá atrás. Estamos ainda na Primeira Divisão, competindo e temos condições de sair dessa”, completou.