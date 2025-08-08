Lucas Lima nega atrito com Sérgio Oliveira e comenta disputa no meio-campo do Sport

Lucas Lima e Sérgio Oliveira em treino do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Lucas Lima foi à coletiva de imprensa nesta quinta-feira (7) e respondeu sobre sua relação com o português Sérgio Oliveira. Com status de referência técnica desde o acesso à Série A em 2024, o meia desmentiu qualquer mal-estar nos bastidores do Sport.



A relação entre os dois atletas foi alvo de boatos não confirmados sobre atritos, e o camisa 10 aproveitou para rebater os rumores e elogiar o companheiro de meio-campo leonino.



"Eu gosto de jogar com ele, é um cara que tem qualidade. Parece que temos as mesmas, mas em campo são funções totalmente diferentes, no meu ponto de vista. O que ele pode oferecer no campo pode ser um pouco oposto do que eu. Claro que nós dois podemos fazer um pouco as mesmas funções. Mas é um craque. No momento bom, a gente jogou bem, fizemos dar certo, éramos entrosados, uma grande dupla. E no momento ruim, sei que vêm essas críticas. Como equipe, tivemos bons e maus momentos em campo", relatou Lucas Lima.

Contratado com status e com passagem por grandes equipes do futebol europeu, Sérgio Oliveira chegou ao Sport cercado de expectativa para conquistar a titularidade absoluta. A torcida, empolgada com a perspectiva, aguardava ver em campo a parceria criativa com Lucas Lima, após papel decisivo do camisa 10 na campanha do acesso em 2024.

Para que essa dupla atuasse junta, Pepa, ex-técnico do Sport e que iniciou a atual temporada com a equipe rubro-negra, promoveu o ajuste tático de que Lucas Lima fosse deslocado das zonas centrais do meio-campo, onde sempre teve mais influência no jogo, e passasse a atuar mais aberto pelas pontas, enquanto Sérgio se fixava como o principal organizador na faixa central.

A mudança, no entanto, não surtiu o efeito esperado e, com o tempo, os resultados não vieram. Enquanto o Sport tenta encontrar uma reação urgente no campeonato, é lanterna, com apenas seis pontos e sem nenhuma vitória até aqui.

"Ele é um grande profissional e uma grande pessoa. Saíram vários boatos desde o começo e pensamos primeiro no Sport, ao invés de causar mais confusão, de ficar falando, de tentar nos contestar, de que brigamos, de que não éramos amigos. E pensamos em só trabalhar. Brincamos quanto a isso, e é uma coisa que nos deixa mal, porque parece que olham para nós de fora e acham que tem uma briga. Isso nunca aconteceu. Nunca discuti com ele, nada do tipo. Já é um caso encerrado, é passado e está tudo tranquilo entre nós", afirmou o camisa 10.

VOLTA À POSIÇÃO DE ORIGEM E CONCORRÊNCIA NO MEIO-CAMPO

No momento, Lucas Lima voltou a atuar em sua posição de origem, como um clássico camisa 10, jogando por dentro, justamente com a chegada do técnico Daniel Paulista. A mudança tática veio após Sérgio Oliveira ser entregue ao departamento médico, tratando de uma lesão ligamentar no joelho.

Desde então, Lucas vem retomando protagonismo no setor criativo, e chegou a marcar um dos gols do empate em 2 a 2 contra o Santos, na Ilha do Retiro, partida considerada por ele como a melhor desde a chegada do novo comandante.

"Eu prefiro jogar por dentro, sempre deixei isso bem claro. Procurei ajudar pelo que os treinadores optaram, seja aberto, independente do lado. O professor deixou bem claro pra mim que iria me usar por dentro, e eu falei para ele em uma conversa, já que ele sempre me chama para conversar, corrigir os erros, porque acredito que nos primeiros jogos com o Daniel eu tive dificuldade de jogar por dentro, porque fazia muito tempo que eu não jogava. Claro que isso não é desculpa", iniciou.

"E contra o Santos, creio que foi a minha melhor partida com ele. E é daí pra mais. Ele tem me cobrado bastante, tem me mostrado como tenho que jogar ali por dentro, então eu fico feliz de estar por dentro, e nas minhas características fica melhor", completou.

Sob o comando de Pepa e António Oliveira, os técnicos anteriores do Sport na temporada, Lucas Lima havia atuado mais pelos lados do campo, com sacrifício de sua característica principal. Agora, além da ausência de Sérgio Oliveira, ele encara a concorrência por posição com o argentino Atencio e o meia Hyoran. Ambos vêm sendo utilizados por Daniel Paulista.

Atencio, inclusive, foi titular na última rodada, diante do Bahia, no empate sem gols na Ilha do Retiro, substituindo Lucas Lima, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"A disputa é boa. Graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar em grandes clubes onde houve essa disputa. Então estou acostumado com ela. Acho que isso faz o futebol ser legal, faz a carreira do jogador ser desafiadora, faz o time crescer como uma equipe. O Atencio tem que crescer, eu tenho que crescer, o Hyoran também. Falo isso dos meias", expressou Lucas Lima.

"Nosso time está muito mais competitivo agora com o professor Daniel. Todos tiveram chance de jogar nesse ano e fazer o seu melhor, e o Daniel fala para estarmos prontos para quando surgir a oportunidade. O espírito é esse", finalizou.